10/02/2025 16:59

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.42 15.53 151.78 歐元/美元 1.0320 1.0326 1.0299 英鎊/美元 1.2400 1.2415 1.2380 美元/瑞郎 0.9105 0.9123 0.9101 美元/港元 7.7890 7.7918 7.7872

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0360 1.0270 1.0410 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國1月季調後非農就業人數增加14.3萬，低於預期的17萬，是去年11月以來低位，1月失業率則降至4%，平均時薪按年增長4.1%，這兩個數字都好過預期。不過，2月密歇根大學消費者信心指數初值由71.1跌至67.8，預期持平，無升跌。數據公布後美元先跌後升，重上108收市。特朗普最新表態，將宣布對所有進入美國的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，及向貿易對手實施對等關稅。雖然就業人數增幅不及預期，但整體不影響聯儲局的降息步伐，美元仍然有優勢。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。