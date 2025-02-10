10/02/2025 16:59
《美元走勢－羅明立》重上108，美元仍有優勢
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.42
|15.53
|151.78
|歐元/美元
|1.0320
|1.0326
|1.0299
|英鎊/美元
|1.2400
|1.2415
|1.2380
|美元/瑞郎
|0.9105
|0.9123
|0.9101
|美元/港元
|7.7890
|7.7918
|7.7872
《美元走勢》美國1月季調後非農就業人數增加14.3萬，低於預期的17萬，是去年11月以來低位，1月失業率則降至4%，平均時薪按年增長4.1%，這兩個數字都好過預期。不過，2月密歇根大學消費者信心指數初值由71.1跌至67.8，預期持平，無升跌。數據公布後美元先跌後升，重上108收市。特朗普最新表態，將宣布對所有進入美國的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，及向貿易對手實施對等關稅。雖然就業人數增幅不及預期，但整體不影響聯儲局的降息步伐，美元仍然有優勢。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0360
|1.0270
|1.0410
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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