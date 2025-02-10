10/02/2025 09:52

《真知灼見－溫灼培》讀世界黃金協會報告及看本周焦點

《真知灼見》上周五（7日）現貨金價再破歷史新高，根據《路透社》數字顯示，金價上周五高見2886.62美元。而上周四（6日）世界黃金協會(World Gold Council)亦公開了其2024年第四季度全球黃金供求報告，當中有四點值得大家留意。



首先，於該季，全球黃金總需求量為1297.4噸，數量之大，從世界黃金協會自2010年第一季所提供的季度數字中，也未見過這麼高。且不要忘記，於第四季，黃金平均價為2660.86美元（據《路透社》數字），在如此高價格水平下，卻沒有阻礙市場對購金的意欲，這實在是難得。



第二，於第四季，黃金首飾需求為516.5噸，按季雖跌，但只減少了4.6%，可謂是相當輕微，反映金價就算高企2600美元之上，對飾金需求也沒帶來太大負面影響。



第三，在投資需求當中，金條及金幣的需求大幅上升，當中又以金條的需求按季大增19%，唯獨是ETF需求反而急跌，未知是否反映市場更傾向相信實體黃金。



第四，於該季，各中央銀行再有大舉入市情況，單季度購入量高達332.9噸，是自2023年第三季以來，來自各中央銀行的最大需求量。



對於上述報告，市場如何看？從上周五金價再破歷史新高，相信市場已給予了大家一個答案。至於我如何看下一步金價，本周稍後再與大家分享。



*本周市場焦點，看特朗普對全球徵關稅*



本周重點留意是周一及周二（10及11日）兩天，因為美國總統特朗普指將會宣布對多國徵收「對等關稅」的稅率。特朗普指，不少國家對美國所徵收的關稅率，遠高於美國收取這些國家的水平，所以必須提升進口關稅率，使情況變得公平。在競選時，特朗普就揚言要徵所有進口貨品10%至20%關稅，看本周特朗普會否兌現其承諾。可想象，隨著不同國家受到不同程度上的關稅衝擊，其金融市場將出現不同程度上的震盪。



不過，在美國推出關稅的同時，亦是對美國的考驗。假如美國推出關稅後，遭到其他國家反制，導致關稅政策遠達不到其想象效果，甚至要草草收場，就如月初針對加拿大及墨西哥關稅的情況，這對美國將是重大打擊。所以特朗普的關稅政策所考驗的，實際上是美國全球的領導地位及能力！美國對全球領導能力愈弱，可想象金價將愈強。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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