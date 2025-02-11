11/02/2025 16:55

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.96 152.05 151.80 歐元/美元 1.0305 1.0311 1.0292 英鎊/美元 1.2350 1.2367 1.2344 美元/瑞郎 0.9118 0.9119 0.9112 美元/港元 7.7917 7.7918 7.7884

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0270 1.0370 1.0235 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期一(10日)環球經濟數據不多，歐元區2月Sentix投資者信心指數由-17.7改善至-12.7。1月紐約聯儲1年通脹預期維持3%不變，數據對匯市影響不大，美匯在108以上窄幅上落。特朗普打算對鋼鋁加徵關稅，以及實施對等關稅，市場擔心會爆發貿易戰及推高通脹，近期受追捧的金價表現最好，今日(11日)升近2950美元水平，持續創歷史新高。而貿易戰發生的話，其他經濟體可能較美國受到更大的影響，美元應該會受到支持。不過，特朗普的政策隨時會因應形勢而改變，短期市況仍然有很高的不確定性，投資者入市要靈活走位。市場焦點會是周三(12日)公布的美國CPI及周四(13日)的PPI數據，對當地的通脹情況會有一定的啟示。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。