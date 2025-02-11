11/02/2025 16:55
《美元走勢－羅明立》短期市況高不確定性，入市要靈活走位
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.96
|152.05
|151.80
|歐元/美元
|1.0305
|1.0311
|1.0292
|英鎊/美元
|1.2350
|1.2367
|1.2344
|美元/瑞郎
|0.9118
|0.9119
|0.9112
|美元/港元
|7.7917
|7.7918
|7.7884
《美元走勢》星期一(10日)環球經濟數據不多，歐元區2月Sentix投資者信心指數由-17.7改善至-12.7。1月紐約聯儲1年通脹預期維持3%不變，數據對匯市影響不大，美匯在108以上窄幅上落。特朗普打算對鋼鋁加徵關稅，以及實施對等關稅，市場擔心會爆發貿易戰及推高通脹，近期受追捧的金價表現最好，今日(11日)升近2950美元水平，持續創歷史新高。而貿易戰發生的話，其他經濟體可能較美國受到更大的影響，美元應該會受到支持。不過，特朗普的政策隨時會因應形勢而改變，短期市況仍然有很高的不確定性，投資者入市要靈活走位。市場焦點會是周三(12日)公布的美國CPI及周四(13日)的PPI數據，對當地的通脹情況會有一定的啟示。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0270
|1.0370
|1.0235
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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