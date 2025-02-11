21,294.86
-227.12
(-1.06%)
21,364
+22
(+0.10%)
高水69
7,842.72
-104.09
(-1.31%)
5,142.31
-144.35
(-2.73%)
2,196.12億
3,318.06
-4.11
(-0.124%)
3,883.14
-17.92
(-0.459%)
10,557.62
-73.63
(-0.693%)
2,092.29
-6.66
(-0.32%)
98,037.0200
+606.2000
(0.622%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0663
澳元最佳客戶買入價
4.9030
歐元最佳客戶買入價
8.0589
英鎊最佳客戶買入價
9.6610
日圓最佳客戶買入價
5.1397
推廣etnet賞你蛇年太歲開運掛飾，新年趨吉避凶
恒生指數
21,294.86
-227.12
(-1.06%)
期指(夜)
高水69
21,364
+22
(+0.10%)
國企指數
7,842.72
-104.09
(-1.31%)
科技指數
5,142.31
-144.35
(-2.73%)
大市成交
2,196.12億
股票
2,057.20億
(93.674%)
窩輪
58.24億
(2.652%)
牛熊證
80.69億
(3.674%)
即時更新：11/02/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,007.39億
主板賣空
278.10億
(13.854%)
更新：11/02/2025 16:59
上証指數
成交：6,321.67億
3,318.06
-4.11
(-0.124%)
滬深300
3,883.14
-17.92
(-0.459%)
深証成指
10,557.62
-73.63
(-0.693%)
MSCI中國A50
2,092.29
-6.66
(-0.32%)
比特幣
資料由Binance提供
98,037.0200
+606.2000
(0.622%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0663
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9030
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.0589
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.6610
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1397
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
九月
回歸黑白水墨國畫懷抱展示中國傳統美學 —— 吳冠中藝術專題展覽：黑‧白‧灰 回歸黑白水墨國畫懷抱展示中國傳統美學 —— 吳冠中藝術專題展覽：黑‧白‧灰
展覽 文化藝術
回歸黑白水墨國畫懷抱展示中國傳統美學 —— 吳冠中藝術專題展覽：黑‧白‧灰
推介度：
13/09/2024 - 12/02/2025
免費
18
十二月
香港故宮文化博物館全新特展：「當紫禁城遇上凡爾賽宮 ── 十七、十八世紀中法文化交流」中法宮廷珍藏隆重亮相 香港故宮文化博物館全新特展：「當紫禁城遇上凡爾賽宮 ── 十七、十八世紀中法文化交流」中法宮廷珍藏隆重亮相
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館全新特展：「當紫禁城遇上凡爾賽宮 ── 十七、十八世紀中法文化交流」中法宮廷珍藏隆...
推介度：
18/12/2024 - 04/05/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所00020 商湯－Ｗ03690 美團－Ｗ
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
新聞
股票
Highlight:
【蛇年趨吉避凶行大運】睇開運攻略 賞你太歲開運飾物
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
評論
評論 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
恒生, 中銀, 滙豐
19/12/2024 19:49
5.500%
大新, 上商, 渣打香港, 東亞, 工銀亞洲
23/12/2024 13:06
5.625%
交銀香港, PAO bank, 天星, 創興, 花旗, 南商, 中信銀行(國際), 集友, 招商永隆
13/11/2024 14:38
5.750%
星展, 富邦
13/11/2024 14:24
5.875%
大眾, 建行亞洲
13/11/2024 14:38
6.625%
眾安
13/11/2024 15:41
即將公佈經濟數據
巴西-消費者物價指數(月率)
即將公佈
11/02/2025 20:00
前值
0.52%
市場預測
0.17%
巴西-消費者物價指數(年率)
即將公佈
11/02/2025 20:00
前值
4.83%
市場預測
4.58%
美元匯率-最大跌幅
TWD 美元/新台幣
32.8153
-0.0336
-0.102%
SEK 美元/瑞典克朗
10.9218
-0.0065
-0.060%
SGD 美元/坡元
1.3552
-0.0008
-0.055%
更新：11/02/2025 18:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處