12/02/2025 17:19
《美元走勢－羅明立》英鎊1.25以上將遇不少阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.54
|153.73
|153.07
|歐元/美元
|1.0365
|1.0368
|1.0355
|英鎊/美元
|1.2450
|1.2458
|1.2438
|美元/瑞郎
|0.9130
|0.9136
|0.9125
|美元/港元
|7.7894
|7.7936
|7.7894
《美元走勢》周二(11日)環球市場沒有重要經濟數據公布，美國1月NFIB小型企業信心指數降至102.8，低於預期。美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會上表示經濟表現強勁，無論就業及通脹都處於理想水平，重申無需急於調整利率，如果情況有變，會隨時採取適當行動。美匯指數在108以上回落，市場等待今晚的CPI數據，匯市缺乏明確方向，投資者以短線操作為主。
上周支持英倫銀行大幅降息0.5%的委員曼恩表示，由於消費者縮減開支，企業定價能力削弱，通脹威脅有所降低，央行可以進一步放寬貨幣政策。不過，她同時指並不代表3月的會議同樣會支持降息0.5%。受基本面及貨幣政策影響，英鎊在1.25以上將遇到不少的阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0400
|1.0300
|1.0450
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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