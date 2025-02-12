12/02/2025 17:19

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.54 153.73 153.07 歐元/美元 1.0365 1.0368 1.0355 英鎊/美元 1.2450 1.2458 1.2438 美元/瑞郎 0.9130 0.9136 0.9125 美元/港元 7.7894 7.7936 7.7894

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0400 1.0300 1.0450 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周二(11日)環球市場沒有重要經濟數據公布，美國1月NFIB小型企業信心指數降至102.8，低於預期。美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會上表示經濟表現強勁，無論就業及通脹都處於理想水平，重申無需急於調整利率，如果情況有變，會隨時採取適當行動。美匯指數在108以上回落，市場等待今晚的CPI數據，匯市缺乏明確方向，投資者以短線操作為主。上周支持英倫銀行大幅降息0.5%的委員曼恩表示，由於消費者縮減開支，企業定價能力削弱，通脹威脅有所降低，央行可以進一步放寬貨幣政策。不過，她同時指並不代表3月的會議同樣會支持降息0.5%。受基本面及貨幣政策影響，英鎊在1.25以上將遇到不少的阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。