13/02/2025 15:28

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.13 154.66 153.96 歐元/美元 1.0434 1.0440 1.0387 英鎊/美元 1.2508 1.2518 1.2443 美元/瑞郎 0.9113 0.9141 0.9110 美元/港元 7.7883 7.7900 7.7854

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0430 1.0300 1.0450 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國1月CPI按年增長3%，核心CPI增長3.3%，兩個數據都高於預期。CPI年率已連續4個月回升，核心CPI則在3.3%附近保持，反映通脹未有繼續回落，包括主席鮑威爾在內的多名美聯儲局官員都表示近期通脹缺乏進展，就貨幣政策採取行動要保持審慎，市場對聯儲局未來降息的預期進一步削弱，刺激美匯指數拉升至108.40。不過，特朗普指在推動關稅的同時，利率應該降低。此外，特朗普跟普京通話，同意啟動俄烏談判。受消息影響，美元先升後回，未能守住108。歐洲央行委員武伊契奇指就算美聯儲放緩減息，歐洲央行今年再減息3次，亦並非不合理，不過前提是通脹繼續快速回落，並認為無需擔心歐元匯價近期的走勢。美國今晚將公布PPI數據，歐元初步阻力在1.0450。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。