13/02/2025 15:28
《美元走勢－羅明立》降息預期降疊加俄烏啟談判，美元先升後回
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.13
|154.66
|153.96
|歐元/美元
|1.0434
|1.0440
|1.0387
|英鎊/美元
|1.2508
|1.2518
|1.2443
|美元/瑞郎
|0.9113
|0.9141
|0.9110
|美元/港元
|7.7883
|7.7900
|7.7854
《美元走勢》美國1月CPI按年增長3%，核心CPI增長3.3%，兩個數據都高於預期。CPI年率已連續4個月回升，核心CPI則在3.3%附近保持，反映通脹未有繼續回落，包括主席鮑威爾在內的多名美聯儲局官員都表示近期通脹缺乏進展，就貨幣政策採取行動要保持審慎，市場對聯儲局未來降息的預期進一步削弱，刺激美匯指數拉升至108.40。不過，特朗普指在推動關稅的同時，利率應該降低。此外，特朗普跟普京通話，同意啟動俄烏談判。受消息影響，美元先升後回，未能守住108。
歐洲央行委員武伊契奇指就算美聯儲放緩減息，歐洲央行今年再減息3次，亦並非不合理，不過前提是通脹繼續快速回落，並認為無需擔心歐元匯價近期的走勢。美國今晚將公布PPI數據，歐元初步阻力在1.0450。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0430
|1.0300
|1.0450
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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