13/02/2025 10:30

《真知灼見－溫灼培》市場料聯儲局延至12月減息

《真知灼見》昨晚（12日）有兩事項特別值得關注，分別是美國公布的CPI通脹數字及美俄兩國元首就烏克蘭問題作電話討論。



先看美國通脹率。美國1月CPI年通脹率攀上3%水平，回顧12月該數字為2.9%；核心年通脹率亦從12月的3.2%，到1月攀上3.3%。由於特朗普政府從2月4日起把所有中國貨品關稅增加10%，並從3月4日起加徵所有鋼鋁進口關稅25%，所以可想象往後美國的通脹率只會更高。鑑於這一轉變，現市場推遲對美國聯儲局今年減息時間表的估計，從原先估7月便減息，現推遲到12月才減。受上述因素影響，具指標性的美國10年期債息昨晚高見4.66%水平，今早於亞洲市場報4.61%。但今次有趣的是，整體美元匯價並無因為美債息升而有所上揚，美匯指數只繼續徘徊於108指數點，今早於亞洲市場報107.86。唯獨日圓由於對美日債息變化最為敏感，受到美債息上升影響，日圓今早於亞洲市場跌返154.25兌1美元。



*鋁關稅如何推升美國通脹？*



據美國地質調查局(USGS)2023年數字顯示，美國於該年對進口原鋁金屬的依賴度高達八成，即美國國內產量僅只滿足到兩成需求。由於鋁的用途廣泛，主要用在運輸業（包括汽車製造）、建築業及商品包裝（包括飲品罐）等，而特朗普政府又已宣布到3月4日將正式執行對進口鋁徵收25%關稅，可想象3月美國通脹率的上升有機會更見嚴重。



*美俄領導人或見面利歐元*



消息指昨晚美國總統特朗普致電俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基，據了解他們討論了俄烏停戰的可能性。通電後，克里姆林宮發言人指普京與特朗普同意見面，普京邀請了特朗普到莫斯科。相信正是俄烏戰爭有望快結束，支撐了歐元匯價，而歐美息差有機會擴大，也是令歐元匯價未能下跌的原因。而另邊廂，由於俄羅斯能源有望重返國際市場，也使昨晚紐約期油價格下跌1.95美元，以71.37美元收市。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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