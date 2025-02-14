14/02/2025 16:54

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.56 153.01 152.39 歐元/美元 1.0470 1.0473 1.0447 英鎊/美元 1.2570 1.2576 1.2550 美元/瑞郎 0.9035 0.9045 0.9024 美元/港元 7.7843 7.7881 7.7839

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0500 1.0400 1.05500 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2590 1.2480 1.2620 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數輕微降至21.3萬，好過預期；1月PPI按年增長3.5%，核心PPI按年升3.6%，同樣高過前值及市場預期，結合CPI回升，反通脹風險不能忽視，特別是可能出現的關稅戰帶來的影響，市場預期美國聯儲局9月前很可能會按兵不動。不過，美元繼續受壓，曾經跌破107。英國昨日(13日)公布第四季經濟增長好於預期，按年增長1.4%，12月GDP按月升0.4%，加上12月工業產出及製造業產出都好於預期，英鎊升至1.2575，短線阻力1.2610。美國總統特朗普跟俄羅斯總統普京通電後表示會安排和談，盡快結束俄烏戰爭，但指烏克蘭無法完全恢復之前的領土，加入北約亦不切實際。市場當時樂見戰爭有望結束，但特朗普似乎要烏克蘭作出一定的犧牲，亦未有讓歐洲盟友參與，有可能引來不滿。美元受和談消息削弱避險需要，短線延續弱勢，相信未必會持續，可繼續部署吸納。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。