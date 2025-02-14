14/02/2025 16:54
《美元走勢－羅明立》美元短線弱勢未必持續，可部署吸納
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.56
|153.01
|152.39
|歐元/美元
|1.0470
|1.0473
|1.0447
|英鎊/美元
|1.2570
|1.2576
|1.2550
|美元/瑞郎
|0.9035
|0.9045
|0.9024
|美元/港元
|7.7843
|7.7881
|7.7839
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數輕微降至21.3萬，好過預期；1月PPI按年增長3.5%，核心PPI按年升3.6%，同樣高過前值及市場預期，結合CPI回升，反通脹風險不能忽視，特別是可能出現的關稅戰帶來的影響，市場預期美國聯儲局9月前很可能會按兵不動。不過，美元繼續受壓，曾經跌破107。
英國昨日(13日)公布第四季經濟增長好於預期，按年增長1.4%，12月GDP按月升0.4%，加上12月工業產出及製造業產出都好於預期，英鎊升至1.2575，短線阻力1.2610。美國總統特朗普跟俄羅斯總統普京通電後表示會安排和談，盡快結束俄烏戰爭，但指烏克蘭無法完全恢復之前的領土，加入北約亦不切實際。市場當時樂見戰爭有望結束，但特朗普似乎要烏克蘭作出一定的犧牲
，亦未有讓歐洲盟友參與，有可能引來不滿。美元受和談消息削弱避險需要，短線延續弱勢，相信未必會持續，可繼續部署吸納。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0500
|1.0400
|1.05500
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2590
|1.2480
|1.2620
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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