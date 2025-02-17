17/02/2025 16:36

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.61 151.94 151.48 歐元/美元 1.0495 1.0507 1.0486 英鎊/美元 1.2588 1.2601 1.2580 美元/瑞郎 0.9002 0.9009 0.8992 美元/港元 7.7800 7.7849 7.7791

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0500 1.0400 1.05500 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2600 1.2480 1.2640 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國1月零售銷售按月意外下跌0.9%，核心銷售亦收縮0.4%，遠差過預期，亦為2024年1月以來最大降幅。隨後公布的1月工業產出按月升0.5%，製造業產出下跌0.1%，兩個數據好壞參半。由於零售銷售佳，美匯繼續受壓，跌至106.50後才略為反彈。特朗普推動俄烏和談，但將歐洲排除在外，又盯上烏克蘭的關鍵資源，副總統萬斯跟澤連斯基在慕尼黑會面後無甚進展，國際社會對特朗普的做法反應欠佳。歐元區第四季度GDP年率修正後維持0.9%，季率輕微向上修正至增長0.1%。歐元區基本面沒變化，俄烏和談有望對歐元帶來短暫利好，能否持續還要看之後的發展。特朗普作為美國總統，政策完全從本國利益出發並無問題，但缺少了大國的擔當以及對盟友關係的平衡，最終可能得不償失，亦可能長遠削弱美元的地位。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。