17/02/2025 16:36
《美元走勢－羅明立》特朗普缺大國擔當，長遠或削弱美元地位
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.61
|151.94
|151.48
|歐元/美元
|1.0495
|1.0507
|1.0486
|英鎊/美元
|1.2588
|1.2601
|1.2580
|美元/瑞郎
|0.9002
|0.9009
|0.8992
|美元/港元
|7.7800
|7.7849
|7.7791
《美元走勢》美國1月零售銷售按月意外下跌0.9%，核心銷售亦收縮0.4%，遠差過預期，亦為2024年1月以來最大降幅。隨後公布的1月工業產出按月升0.5%，製造業產出下跌0.1%，兩個數據好壞參半。由於零售銷售佳，美匯繼續受壓，跌至106.50後才略為反彈。特朗普推動俄烏和談，但將歐洲排除在外，又盯上烏克蘭的關鍵資源，副總統萬斯跟澤連斯基在慕尼黑會面後無甚進展，國際社會對特朗普的做法反應欠佳。
歐元區第四季度GDP年率修正後維持0.9%，季率輕微向上修正至增長0.1%。歐元區基本面沒變化，俄烏和談有望對歐元帶來短暫利好，能否持續還要看之後的發展。特朗普作為美國總統，政策完全從本國利益出發並無問題，但缺少了大國的擔當以及對盟友關係的平衡，最終可能得不償失，亦可能長遠削弱美元的地位。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0500
|1.0400
|1.05500
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2600
|1.2480
|1.2640
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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