17/02/2025 11:49

《匯海威言－毛偉廉》關稅延遲實施美元黃金齊回，料金價回調有限

《匯海威言》特朗普宣布延遲實施對等關稅至4月1日，暫時緩解了市場對關稅的憂慮，導致避險資產如美元和黃金出現回吐。市場預期美國經濟可能轉弱，美元可能會作較深的回落。儘管短期內黃金出現回吐，但全球地緣政治的不確定性仍支撐黃金需求，如俄烏戰爭和美中對抗等風險因素。



上周四（13日），特朗普簽署了一份名為「公平與對等計劃」的備忘錄，要求對貿易夥伴實施「對等關稅」，計劃將於4月1日開始。這可能是為了在訪華期間與習主席會面時保留談判籌碼。市場原本預期對等關稅會在本月實施，推遲至4月暫緩了避險情緒，導致美元和黃金回落，非美貨幣反彈。



美元或將進行較深度的回調，除了因為關稅憂慮得到短暫喘息外，市場同時也擔心美國經濟轉差。



1月初，美國多州受到大風雪吹襲，影響了約6000萬人。同時，加州山火也造成了巨大的經濟損失。市場預計即將公布的1月數據會不理想，這將導致美元進一步下跌。上周五晚（14日）公布的1月按月零售銷售結果為-0.9%，預測為-0.2%，前值為+0.7%。美國經濟結構相當重視內銷，1月零售銷售出現了顯著的負增長，這也令市場預期今年減息次數將由一次提升至兩次。預計美元指數將下探至105.42的支持位。如失守，可能進一步下探至103.40。如果特朗普宣布訪華日期落實，市場將對關稅問題抱有樂觀情緒，這或會進一步推低美元匯價。



金價短期因風險情緒降溫，或會進一步回吐，但料幅度有限，因黃金仍處於牛市階段。



未來四年是特朗普時代，除了關稅問題令全球不安外，對於地緣政治方面，預計會比拜登年代更為動盪，故認為今年黄金趨勢仍會以上升為主，而且會屢創新高。現貨金短期料有回落，預計回落至2792美元。若然金價回落至這水平，筆者認為是再吸納黃金的好時機，同時請做好風險管理。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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