19/02/2025 16:06
《美元走勢－羅明立》澳洲降息，澳元近高位0.6370靠穩
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.74
|152.31
|151.62
|歐元/美元
|1.0456
|1.0460
|1.0441
|英鎊/美元
|1.2623
|1.2636
|1.2607
|美元/瑞郎
|0.9029
|0.9044
|0.9023
|美元/港元
|7.7740
|7.7774
|7.7723
《美元走勢》美國2月紐約聯儲製造業指數為5.7，好過預期，2月NAHB房產市場指數則不及預期，只有42。特朗普計劃徵收汽車關稅稅率25%，指芯片、汽車相關的大企業將回到美國。美聯儲局官員戴利表示，貨幣政策應保持限制性直至通脹取得更大進展。美匯指數變動不大，維持在107附近震盪上行。
日本央行審議委員高田創表示，如果經濟表現符合日本央行的預測，將進一步收緊貨幣政策支持的力度，他同時指，日圓疲軟和薪資大幅增長，通脹回升可能會比預期更快。
澳洲央行議息後將基準利率下調0.25％至4.10%，為2020年11月以來首次降息，符合市場預期。央行表示對通脹達成目標更有信心，現時政策仍然處於緊縮水準，之後將謹慎放鬆。澳元在近高位0.6370附近靠穩。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0500
|1.0400
|1.05500
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2600
|1.2480
|1.2640
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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