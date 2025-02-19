19/02/2025 16:06

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.74 152.31 151.62 歐元/美元 1.0456 1.0460 1.0441 英鎊/美元 1.2623 1.2636 1.2607 美元/瑞郎 0.9029 0.9044 0.9023 美元/港元 7.7740 7.7774 7.7723

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0500 1.0400 1.05500 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2600 1.2480 1.2640 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國2月紐約聯儲製造業指數為5.7，好過預期，2月NAHB房產市場指數則不及預期，只有42。特朗普計劃徵收汽車關稅稅率25%，指芯片、汽車相關的大企業將回到美國。美聯儲局官員戴利表示，貨幣政策應保持限制性直至通脹取得更大進展。美匯指數變動不大，維持在107附近震盪上行。日本央行審議委員高田創表示，如果經濟表現符合日本央行的預測，將進一步收緊貨幣政策支持的力度，他同時指，日圓疲軟和薪資大幅增長，通脹回升可能會比預期更快。澳洲央行議息後將基準利率下調0.25％至4.10%，為2020年11月以來首次降息，符合市場預期。央行表示對通脹達成目標更有信心，現時政策仍然處於緊縮水準，之後將謹慎放鬆。澳元在近高位0.6370附近靠穩。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。