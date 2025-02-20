20/02/2025 16:28

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.37 151.42 149.94 歐元/美元 1.0427 1.0437 1.0418 英鎊/美元 1.2593 1.2602 1.2577 美元/瑞郎 0.9025 0.9046 0.9020 美元/港元 7.7777 7.7808 7.7755

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0450 1.0350 1.0480 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2600 1.2450 1.2650 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國聯儲局最新發布的1月份FOMC會議紀要顯示，美聯儲局官員考慮暫停或放緩QT步伐，短期內繼續降息的意願不強，需要看到通脹繼續下降，但特朗普政府的關稅政策令通脹有上行風險。惟政府部門近期的裁員行動可能造成失業率短期大幅上升，消化這部分勞動力亦需一定時間，增加了美聯儲局決策難度。美元脫離2個月低位，繼續小幅反彈，美匯指數重回107上方。美國總統特朗普表示可能對汽車、藥品和晶片徵收25%左右的關稅，對歐元造成壓力。而美俄就烏克蘭局勢的談判未有邀歐洲方面參與，更令市場憂慮歐洲在戰事結束後的利益得失。英國1月CPI按年上升3%，1月核心CPI按年上升3.7%，反映通脹有重燃勢頭。但歐洲經濟增長乏力，加上新增關稅影響出口，歐元估計維持疲軟走勢，兌美元可能再測試1.03關口。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。