20/02/2025 16:28
《美元走勢－羅明立》歐元兌美元可能再測試1.03關口
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.37
|151.42
|149.94
|歐元/美元
|1.0427
|1.0437
|1.0418
|英鎊/美元
|1.2593
|1.2602
|1.2577
|美元/瑞郎
|0.9025
|0.9046
|0.9020
|美元/港元
|7.7777
|7.7808
|7.7755
《美元走勢》美國聯儲局最新發布的1月份FOMC會議紀要顯示，美聯儲局官員考慮暫停或放緩QT步伐，短期內繼續降息的意願不強，需要看到通脹繼續下降，但特朗普政府的關稅政策令通脹有上行風險。惟政府部門近期的裁員行動可能造成失業率短期大幅上升，消化這部分勞動力亦需一定時間，增加了美聯儲局決策難度。美元脫離2個月低位，繼續小幅反彈，美匯指數重回107上方。
美國總統特朗普表示可能對汽車、藥品和晶片徵收25%左右的關稅，對歐元造成壓力。而美俄就烏克蘭局勢的談判未有邀歐洲方面參與，更令市場憂慮歐洲在戰事結束後的利益得失。英國1月CPI按年上升3%，1月核心CPI按年上升3.7%，反映通脹有重燃勢頭。但歐洲經濟增長乏力，加上新增關稅影響出口，歐元估計維持疲軟走勢，兌美元可能再測試1.03關口。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0450
|1.0350
|1.0480
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2600
|1.2450
|1.2650
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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