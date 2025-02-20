20/02/2025 09:56

《真知灼見－溫灼培》如俄烏問題解決，有哪些即時衝擊？

《真知灼見》自上周美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，表示有意就俄烏停戰進行和談磋商後，據了解，特朗普所委任的談判團隊已於本周初抵達沙特阿拉伯，並與俄方談判團會面，而特朗普揚言，他將很快會與普京會晤。由於俄烏戰爭顯示出結束的曙光，就讓我們率先就事件可能對金融市場帶來的影響作出預估。



*利歐洲投資環境*



最顯而易見的是，俄烏戰爭化解後，資金有望重返歐洲，這將有利歐元及歐洲股市上升。不過，近期泛歐600指數屢創歷史新高，尚不清楚是否已經提前反映了這一因素。



*不利油價及環保能源*



其次，在和談的磋商中，俄羅斯必然會要求西方撤銷對其的所有經濟制裁。換言之，若俄烏和談達成，俄羅斯石油將會大舉衝擊市場。過去3年，由於制裁，不排除在俄羅斯的庫存內積累了大量石油，加上戰爭導致其財政受到重創，因此在制裁撤銷後，俄羅斯很大可能會大量拋出石油。屆時，須提防紐約期油將難穩守65美元這過去3年的龐大支持位置，甚至有可能跌破60美元的心理關位。倘若油價顯著下跌，料將對環保能源相關股價構成衝擊，這一點不可忽視。



*礙金價於3000美元再上*



另外，相信過去美國有一直在背後財政上支持烏克蘭，所以戰爭結束對美國財政而言，無疑也可說是鬆口氣。美國的財赤及債務問題，是削弱投資者對美元信心的主要原因，也是投資者轉而青睞黃金的主因。因此，若俄烏戰爭一旦化解，金價要向3000美元以上繼續上升，相信會面臨一大挑戰。



*利壓抑全球通脹*



最後，烏克蘭作為歐洲糧倉，一旦局勢穩定，當地大量糧食將會輸出，這可能為全球糧價帶來壓力。若油價和糧價同時下跌，則有助降低全球通脹，為美國聯儲局減息創造條件。



當然，以上看法僅基於俄烏戰事結束這單一事件對全球金融市場的影響。然而，一旦美國抽離烏克蘭，會否迅速轉向中東以協助以色列應對伊朗？屆時中東是否會再次動盪並推升油價以至金價？有待未來觀察。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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