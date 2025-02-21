21/02/2025 16:38

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.33 150.73 149.26 歐元/美元 1.0493 1.0505 1.0484 英鎊/美元 1.2660 1.2678 1.2653 美元/瑞郎 0.8987 0.8996 0.8974 美元/港元 7.7710 7.7767 7.7697

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 賣出美元 151.00 148.00 152.00 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國總統特朗普日前表示可能對汽車、藥品和晶片徵收25%左右的進口關稅，以及開徵對等關稅的計劃持續引發市場擔憂，擔憂可能會引發全球貿易戰，觸發通脹再度升溫並拖累經濟增長。美國2月15日當周首次申請失業救濟人數為21.9萬，高於市場預期及前值，美國政府大規模裁員的影響開始浮現。另外美國財長貝森特昨日表示短期內難以提高長期債券在美國國債發行中所佔的比例，消息均利空美元。美匯指數再次下挫，跌破106.50。日本央行行長植田和男表示如果經濟前景實現，將繼續加息。最新數據顯示，日本1月CPI按年上升2.5%，1月核心CPI按年上升3.2%，創19個月以來的新高。澳洲聯儲主席布洛克表示儘管央行已啟動降息，但對進一步放鬆政策持謹慎態度，避免過早或過度降息。日圓及澳元均保持近期強勁的反彈勢頭，其中美元兌日圓一度跌破150關口，有望進一步測試148的前期低位。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。