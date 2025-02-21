21/02/2025 16:06

《廣匯論勢－鄭廣復》紐元利率縱未見底，55美仙支持力強

《廣匯論勢》自踏入2025年以來，環球主要央行之中，加拿大央行、歐洲央行、英倫銀行、澳洲儲備銀行(RBA)及新西蘭儲備銀行(RBNZ)減息，當中以最後者減息50基點最多，其他皆減息25基點，日本央行(BOJ)則加息25基點。特朗普再次出任美國總統是原因之一，其次是減息的國家或地區皆呈現實質正利率（非因通脹率達到央行設定目標），又或央行預期通脹將進一步放緩。



*澳洲通脹急降，經濟呆滯*



RBA本周二（18日）宣布減息25基點，是4年來首次減息，指標利率降至4.1厘。RBNZ亦於本周三（19日）宣布減息，而且幅度達到50基點。從澳元兌美元及紐元兌美元的表現可見，市場對兩大商品出口國央行的減息行動已有心理準備，再從兩國的經濟數據來看，減息是預期之內。



先看澳洲，該國通脹率由去年第三季的2.8%急降至第四季的2.4%，為2021年首季以來最低，主要因為商品價格的升幅由1.4%急降至0.8%，同期服務價格升幅亦由4.6%降至4.3%的三個季度低位。不過，RBA設定的核心CPI按年仍升3.2%，雖屬3年來最小及低於預期的3.3%，但仍高於2%至3%的設定目標。



然而，經濟增長偏低，相信亦是減息的考慮因素。澳洲去年第三季GDP按季增長0.3%，而之前3個季度亦僅增長0.2%，即使未陷入衰退，亦呈現呆滯。另一方面，澳洲失業率於2022年10月低見3.4%後持續攀升，去年7月高見4.2%後略為回落，11月跌至3.9%後，12月又回升至4%。



RBA亦在今次的議息聲明中表示，第四季核心通脹降至3.2%，反映通脹壓力較預期更快放緩，而私人需求增長持續低迷、薪酬壓力紓緩，令央行對通脹穩步邁向2%至3%目標更有信心。然而，RBA強調通脹仍然存在上升風險，近期部分勞動市場數據表現持續強於預期，央行對是否進一步減息保持謹慎。



*紐國經濟衰退，利率趨跌*



至於RBNZ的減息決定亦不難理解，一是該國去年第三及第四季通脹率維持2.2%，極接近1%至3%的目標範圍中值，加上去年第二及第三季GDP分別按季收縮1.1%及1%，陷入經濟衰退，故即使今次已大幅減息50基點，現處3.75厘的指標利率水平，相對於經濟表現仍具限制性，預期未來仍會繼續減息。根據RBNZ的2月貨幣政策報告，其預測通脹率將於2027年第三季降至2%，今後3年GDP料保持約0.6%的季度增幅，失業率亦預期在今年初5.2%見頂後回落，估計在2027年第四季降至4.3%，官方現金利率(OCR)則於2025年第四季降至3.1厘，其後維持至2028年首季。換言之，RBNZ未來仍有約75基點的減息空間。



匯率方面，澳元及紐元對減息行動的負面反應短暫。澳元兌美元在2月14日上破前頂後連續3個交易日維持在高位整固，昨天進一步向上突破，最高升至0.6405，未來6個月料維持在0.6100至0.6450之間上落。紐元兌美元在2月3日再次下試0.5500不破後回升，令其呈現2020年以來第三次試底不破形態，故0.55水平可視為最佳買入價，0.6400則仍為主要上升阻力。《資深市場分析師 鄭廣復》



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