24/02/2025 16:41
《美元走勢－羅明立》特朗普多項政策未能為美元帶來支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.36
|149.55
|148.92
|歐元/美元
|1.0473
|1.0528
|1.0476
|英鎊/美元
|1.2636
|1.2691
|1.2639
|美元/瑞郎
|0.8978
|0.8979
|0.8954
|美元/港元
|7.7725
|7.7735
|7.7686
《美元走勢》上周五(21日)數據比較多，歐元區公布2月SPGI採購經理指數，當中製造業由46.6升至47.3，好過預期，服務業則維持於50.2，較預期為低。英國情況則剛好相反，服務業上升而製造業回落，但零售數據則表現強勁，按月升1.7%，核心銷售更升2.1%。晚上加拿大公布12月的零售銷售數據同樣理想，而美國2月SPGI MPI數據，製造業上升而數據業回落，2月密西根大學消費者信心指數終值大幅下修至64.7。美匯繼續受壓，今早跌近106邊緣。
特朗普的多項政策未能為美元帶來支持，加上近期的經濟數據大多平淡，無法拉動美元回升。德國議會選舉結果由保守派組成的聯盟黨得票最多，極右的選擇黨第二位，執政社民黨只能排第三，雖然阻止極右上台，但只能組織聯合政府，勢影響施政及經濟復甦，歐元1.0530及1.06附近仍然有阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0500
|1.0400
|1.05500
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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