24/02/2025 16:41

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.36 149.55 148.92 歐元/美元 1.0473 1.0528 1.0476 英鎊/美元 1.2636 1.2691 1.2639 美元/瑞郎 0.8978 0.8979 0.8954 美元/港元 7.7725 7.7735 7.7686

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0500 1.0400 1.05500 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(21日)數據比較多，歐元區公布2月SPGI採購經理指數，當中製造業由46.6升至47.3，好過預期，服務業則維持於50.2，較預期為低。英國情況則剛好相反，服務業上升而製造業回落，但零售數據則表現強勁，按月升1.7%，核心銷售更升2.1%。晚上加拿大公布12月的零售銷售數據同樣理想，而美國2月SPGI MPI數據，製造業上升而數據業回落，2月密西根大學消費者信心指數終值大幅下修至64.7。美匯繼續受壓，今早跌近106邊緣。特朗普的多項政策未能為美元帶來支持，加上近期的經濟數據大多平淡，無法拉動美元回升。德國議會選舉結果由保守派組成的聯盟黨得票最多，極右的選擇黨第二位，執政社民黨只能排第三，雖然阻止極右上台，但只能組織聯合政府，勢影響施政及經濟復甦，歐元1.0530及1.06附近仍然有阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。