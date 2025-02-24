24/02/2025 09:56

《真知灼見－溫灼培》為何特朗普需要強美元？

《真知灼見》美國總統特朗普在關稅政策上似有所讓步，加上俄烏衝突化解露出曙光，這是過去兩周美元走弱的主因。然而，美俄之間的談判必然艱巨，相信短期內難有結果。此外，關稅是特朗普的核心政策，他亦不會輕易放棄。在這背景下，預計美匯指數暫在105.50的技術支持位上，即約去年12月低位，仍能找到一定支撐。當俄烏衝突真正結束，且特朗普的關稅政策難以繼續時，相信美元才可真正迎來下跌。



*特朗普關稅政策若成功，提防美元走強*



假若特朗普的關稅政策失敗，固然不利美元，但若是成功，又如何呢？首先，可能出現美國貿易逆差在一瞬間大舉收窄，減少美元因貿赤而流失到全球，並會使全球美元供應突然短缺。美元作為全球主要交易貨幣，當美元供應短缺，會導致全球爭相搶美元，使美元有機會走強。所以，從一個簡單的貨幣供求層面分析，我們不能忽略特朗普關稅政策一旦成功，將導致美元強的情況。



*特朗普關稅政策需要強美元配合*



對於強美元，料特朗普也是願見，因為可有助壓抑美國通脹。面對美國1月CPI年通脹率高企3%、2月1日起特朗普政府將加徵所有中國進口貨品10%關稅，以及3月21日起加徵鋼鋁進口關稅25%，美國往後的通脹是不能忽視。倘特朗普要贏得兩年後的中期選舉，就不能讓通脹失控。所以，特朗普的關稅政策是必須配合強美元一同推行，以壓抑通脹。



*特朗普正調整其關稅政策*



當然，關稅率若輕，這無助扭轉美國貿易逆差，美元就難強硬起來；關稅率愈重，美國經濟又承受不起。明顯，特朗普已改變了其先前盲目對各國所有貨品一次過徵收10%至20%稅率的做法，改為對逐個行業設定關稅水平。就讓我們關注在這一轉變下，特朗普的關稅政策又可走多遠，以衡量下一步美元匯價變化。今早於亞洲市場，美匯指數報106.35指數點。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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