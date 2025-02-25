25/02/2025 16:37
《美元走勢－羅明立》德國聯合政府不利施政，歐元區間操作
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.45
|150.30
|149.20
|歐元/美元
|1.0477
|1.0480
|1.0457
|英鎊/美元
|1.2628
|1.2639
|1.2606
|美元/瑞郎
|0.8970
|0.8978
|0.8963
|美元/港元
|7.7734
|7.7781
|7.7729
《美元走勢》美國2月達拉斯聯儲製造業活動指數由14.1跌至-8.3，德國2月IFO商業景氣指數微升0.1至85.2。數據對匯市影響不大，近期市場預期美聯儲局恢復降息的時間可能稍為提前
，有五成機會在6月採取行動，美國10年期國債孳息率回落至4.37%水平。此外特朗普與法國總統馬克龍會面時表示，普京將接受歐洲向烏克蘭派遣維和部隊，而短期內烏克蘭將簽署礦產協定。
周一(24日)公布的歐元區1月CPI年率終值維持2.5%不變，但為去年8月以來高位。德國選舉結果雖然阻止了極右政黨上台，但聯合政府不利施政，加上歐洲在俄烏談判上暫時被邊緣化，歐元要走強只能靠美元繼續下跌，1.0530阻力仍大，下方1.0380有支持，短期可於區間操作。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0500
|1.0400
|1.05500
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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