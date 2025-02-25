25/02/2025 16:37

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.45 150.30 149.20 歐元/美元 1.0477 1.0480 1.0457 英鎊/美元 1.2628 1.2639 1.2606 美元/瑞郎 0.8970 0.8978 0.8963 美元/港元 7.7734 7.7781 7.7729

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0500 1.0400 1.05500 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國2月達拉斯聯儲製造業活動指數由14.1跌至-8.3，德國2月IFO商業景氣指數微升0.1至85.2。數據對匯市影響不大，近期市場預期美聯儲局恢復降息的時間可能稍為提前，有五成機會在6月採取行動，美國10年期國債孳息率回落至4.37%水平。此外特朗普與法國總統馬克龍會面時表示，普京將接受歐洲向烏克蘭派遣維和部隊，而短期內烏克蘭將簽署礦產協定。周一(24日)公布的歐元區1月CPI年率終值維持2.5%不變，但為去年8月以來高位。德國選舉結果雖然阻止了極右政黨上台，但聯合政府不利施政，加上歐洲在俄烏談判上暫時被邊緣化，歐元要走強只能靠美元繼續下跌，1.0530阻力仍大，下方1.0380有支持，短期可於區間操作。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。