25/02/2025 11:33

《真知灼見－溫灼培》歐洲要走自強路，這意味甚麼？

《真知灼見》德國於周日（23日）的大選有了結果，由基民盟(CDU)及基社盟(CSU)組成的聯盟黨取得28.5%選票勝出，極右翼的選擇黨(AfD)則取得20.8%選票成為第二大黨，至於現任總理朔爾茨所領導的社民黨就成為第三大黨，只取得16.4%選票。換言之，聯盟黨領袖默茨(Friedrich Merz)將有望成為下一任總理。既是如此，默茨未來政策方針是怎麼，值得我們關注。默茨昨天在勝出後的公開演講中，表示會盡快強化歐洲，宣稱這將是他的首要任務，更提到要實施逐步獨立於美國，並在國防上實現獨立自主等。顯然，面對美國總統特朗普第二次被美國選民選出，歐洲已意識到不能再完全依賴美國，現關注歐洲將如何走自己的路，並能否有效促進歐洲的經濟發展。



事實上，倘若美國逐步失去歐洲這一重要盟友，對美國的未來發展也會造成不利影響，這將會直接削弱美國在全球的影響力。而美元本身不僅僅是美國經濟的反映，更是美國綜合實力的象徵，所以當美國綜合影響力下降時，美元在全球地位也必然會受到削弱。相反，面對如此情況下，黃金將更會受到市場追捧。難怪《路透社》數字顯示，昨天金價曾高見2956.15美元，又一歷史高位。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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