26/02/2025 16:48
《美元走勢－羅明立》美日若失守148.65，或逐步下試140
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.50
|149.63
|148.72
|歐元/美元
|1.0498
|1.0524
|1.0487
|英鎊/美元
|1.2650
|1.2676
|1.2635
|美元/瑞郎
|0.8947
|0.8952
|0.8916
|美元/港元
|7.7707
|7.7727
|7.7701
《美元走勢》美國2月諮商會消費者信心指數由104.1跌至98.3，已連續下跌3個月，更是3年半以來最大單月跌幅，加上日前公布的密歇根大學消費者信心指數終值進一步向下修正，反映民眾對未來經濟前景的憂慮有所增加。美匯指數再次跌向106之後回升，特朗普的多個政策令環球政經發展充滿不確定，美國10年期國債孳息率維持在兩個多月的低位4.3%附近徘徊。特朗普政策推動避險需求，加上近期美元偏軟，市場亦對日本央行加息預期升溫，近期美日持續走低，並觸及去年12月初低位148.65，若失守，可能逐步下試140。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0500
|1.0400
|1.05500
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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