26/02/2025 16:48

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.50 149.63 148.72 歐元/美元 1.0498 1.0524 1.0487 英鎊/美元 1.2650 1.2676 1.2635 美元/瑞郎 0.8947 0.8952 0.8916 美元/港元 7.7707 7.7727 7.7701

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0500 1.0400 1.05500 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國2月諮商會消費者信心指數由104.1跌至98.3，已連續下跌3個月，更是3年半以來最大單月跌幅，加上日前公布的密歇根大學消費者信心指數終值進一步向下修正，反映民眾對未來經濟前景的憂慮有所增加。美匯指數再次跌向106之後回升，特朗普的多個政策令環球政經發展充滿不確定，美國10年期國債孳息率維持在兩個多月的低位4.3%附近徘徊。特朗普政策推動避險需求，加上近期美元偏軟，市場亦對日本央行加息預期升溫，近期美日持續走低，並觸及去年12月初低位148.65，若失守，可能逐步下試140。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。