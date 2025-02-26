26/02/2025 10:14

《真知灼見－溫灼培》美國10年期債息急降與市場反應

《真知灼見》美國2月消費者信心指數出現了單月急跌情況，跌幅之大是過去3年半以來未見，更是連續3個月下滑。美國經濟本身已呈疲憊，未來還將要面臨特朗普政府對各國徵收關稅所帶來影響。此外，隨著中國在人工智能領域急趕直追，美股似乎亦失去了上升動力。這一切都加強市場對美國聯儲局可能需要提前減息的預期。按利率期貨市場價格變化顯示，現市場估計聯儲局7月議息會減息25基點的機率已達至100%，而6月議息會減息的機率也有七成。倘若6月或7月真的落實減息，市場估計到10月聯儲局還將要再減息25基點。回顧一星期前，市場還估計聯儲局最快減息要待9月。



上述市場對美息率的估計轉變，率先反映在美國10年期債息上。繼周一（24日）美國10年期債息跌穿4.4%後，昨晚再穿4.3%，今早（26日）於亞洲市場報4.2888%。美國有機會提前減息，也使美元整體表現轉弱，美匯指數今早於亞洲市場報106.17指數點。



*美債息跌，利日圓走強*



轉看日圓，日圓向以對美日間之債息變化最為敏感。隨著美債息急劇下跌，今早所見，美元已下滑至148.73日圓，距離其去年12月3日低位148.63日圓僅一步之遙。從技術面來看，假使美元跌破去年12月低位，甚至下探148這一心理關位，不排除將進一步向145日圓水平邁進。不過，相信日本央行也不會追求過強的日圓匯價，以免損害到日本經濟。隨著美元現已顯著跌低於150日圓，未來值得關注日本財金官員的看法與反應，以衡量日圓下一步走向。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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