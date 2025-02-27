27/02/2025 16:03
《美元走勢－羅明立》歐元因關稅及降息影響而受壓
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.72
|149.73
|149.08
|歐元/美元
|1.0478
|1.0484
|1.0459
|英鎊/美元
|1.2672
|1.2678
|1.2650
|美元/瑞郎
|0.8971
|0.8976
|0.8948
|美元/港元
|7.7750
|7.7761
|7.7721
《美元走勢》美國1月新屋銷售年化總數降至65.7萬間，差過預期；1月營建許可修正後由升0.1%轉為下跌0.6%。特朗普指，已決定很快將對歐盟徵收25%的關稅，涵蓋汽車和其他商品，而歐盟表示將對美國的關稅作出出強硬的回應。而對墨西哥和加拿大關稅實施時間，特朗普表示將在4月2日生效，較原定的屆滿日再推出一個月，但白宮後來作出澄清，會按計劃進行。此外，烏克蘭即將與美國簽訂礦產框架協議，希望得到美國的援助不會停止，根據礦產協定，烏克蘭不用償還美國已提供援助。但特朗普稱不會在結束衝突的協議中為烏提供安全保障，應該由歐洲負責。歐元受美國的關稅威脅影響而受壓，亦有歐洲央行官員指通脹只要如預期在年內降至2%的目標水平，央行仍然進一步降息的空間。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0500
|1.0400
|1.05500
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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