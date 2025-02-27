27/02/2025 16:03

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.72 149.73 149.08 歐元/美元 1.0478 1.0484 1.0459 英鎊/美元 1.2672 1.2678 1.2650 美元/瑞郎 0.8971 0.8976 0.8948 美元/港元 7.7750 7.7761 7.7721

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0500 1.0400 1.05500 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國1月新屋銷售年化總數降至65.7萬間，差過預期；1月營建許可修正後由升0.1%轉為下跌0.6%。特朗普指，已決定很快將對歐盟徵收25%的關稅，涵蓋汽車和其他商品，而歐盟表示將對美國的關稅作出出強硬的回應。而對墨西哥和加拿大關稅實施時間，特朗普表示將在4月2日生效，較原定的屆滿日再推出一個月，但白宮後來作出澄清，會按計劃進行。此外，烏克蘭即將與美國簽訂礦產框架協議，希望得到美國的援助不會停止，根據礦產協定，烏克蘭不用償還美國已提供援助。但特朗普稱不會在結束衝突的協議中為烏提供安全保障，應該由歐洲負責。歐元受美國的關稅威脅影響而受壓，亦有歐洲央行官員指通脹只要如預期在年內降至2%的目標水平，央行仍然進一步降息的空間。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。