28/02/2025 16:26
《美元走勢－羅明立》關稅戰或惡化，美匯指數重上107
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.72
|149.73
|149.08
|歐元/美元
|1.0394
|1.0404
|1.0381
|英鎊/美元
|1.2586
|1.2611
|1.2573
|美元/瑞郎
|0.9018
|0.9023
|0.8983
|美元/港元
|7.7784
|7.7795
|7.7755
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至24.2萬，為去年12月中旬以來高位。同時公布的美國第四季度實際GDP年化季率修正值維持2.3%不變，1月季調後成屋簽約銷售指數按月跌4.6%。特朗普明確表示對墨西哥和加拿大的關稅將於3月4日實施，而兩國官員應跟美國進行討論，希望避免計劃被執行。此外，特朗普指，會將向中國的關稅再提高10%，原因是芬太尼走私情況仍然嚴重。受關稅戰可能惡化的影響，避險需求推高美元，美匯指數重上107。
歐元區2月工業景氣指數及經濟景氣指數略為回升，較市場預期好。歐洲央行1月會議紀要顯示，央行認為區內通脹率正在向2%目標回歸，但對進一步行動仍需謹慎，央行將逐次會議確定政策行決定。受美國的關稅威脅影響，歐元跌至1.0380，短期可能仍會受壓。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0430
|1.0330
|1.0470
|美元兌日圓
|買入日圓
|150.80
|149.50
|151.30
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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