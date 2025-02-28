28/02/2025 16:26

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.72 149.73 149.08 歐元/美元 1.0394 1.0404 1.0381 英鎊/美元 1.2586 1.2611 1.2573 美元/瑞郎 0.9018 0.9023 0.8983 美元/港元 7.7784 7.7795 7.7755

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0430 1.0330 1.0470 美元兌日圓 買入日圓 150.80 149.50 151.30 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至24.2萬，為去年12月中旬以來高位。同時公布的美國第四季度實際GDP年化季率修正值維持2.3%不變，1月季調後成屋簽約銷售指數按月跌4.6%。特朗普明確表示對墨西哥和加拿大的關稅將於3月4日實施，而兩國官員應跟美國進行討論，希望避免計劃被執行。此外，特朗普指，會將向中國的關稅再提高10%，原因是芬太尼走私情況仍然嚴重。受關稅戰可能惡化的影響，避險需求推高美元，美匯指數重上107。歐元區2月工業景氣指數及經濟景氣指數略為回升，較市場預期好。歐洲央行1月會議紀要顯示，央行認為區內通脹率正在向2%目標回歸，但對進一步行動仍需謹慎，央行將逐次會議確定政策行決定。受美國的關稅威脅影響，歐元跌至1.0380，短期可能仍會受壓。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。