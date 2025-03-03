03/03/2025 15:47
《美元走勢－羅明立》美烏會晤不歡而散，短期利好美元
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.50
|150.72
|150.25
|歐元/美元
|1.0412
|1.0423
|1.0402
|英鎊/美元
|1.2594
|1.2614
|1.2592
|美元/瑞郎
|0.9030
|0.9031
|0.9015
|美元/港元
|7.7773
|7.7777
|7.7761
《美元走勢》美國1月PCE及核心PCE物價指數按年增長分別為2.5%及2.6%，符合預期；而個人支出按月跌0.2%，個人收入則按月升0.9%，兩個數據好壞參半。隨後的美國2月芝加哥PMI由39.5升至45.5，遠超於預期的40.6。數據公布後美匯指數升上107.60才回調至107附近。特朗普與澤連斯基白宮會晤不歡而散，礦產協定簽署告吹。事件短期推高避險需求，利好美元，但正如特朗普所指，澤連斯基沒有太多籌碼，相信最終仍然要依靠美國而不得不作出妥協。
加拿大12月GDP月率升0.2%，略低於預期，但第四季GDP按季增長0.6%，但美國在3月4日將對加拿大加徵關稅，加上美元走強，美加升至1.4470才見輕微調整。相信關稅問題仍然有機會解決，到時加元可望反彈，美元1.45以上有阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0430
|1.0330
|1.0470
|美元兌日圓
|買入日圓
|150.80
|149.50
|151.30
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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