03/03/2025 15:47

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.50 150.72 150.25 歐元/美元 1.0412 1.0423 1.0402 英鎊/美元 1.2594 1.2614 1.2592 美元/瑞郎 0.9030 0.9031 0.9015 美元/港元 7.7773 7.7777 7.7761

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0430 1.0330 1.0470 美元兌日圓 買入日圓 150.80 149.50 151.30 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國1月PCE及核心PCE物價指數按年增長分別為2.5%及2.6%，符合預期；而個人支出按月跌0.2%，個人收入則按月升0.9%，兩個數據好壞參半。隨後的美國2月芝加哥PMI由39.5升至45.5，遠超於預期的40.6。數據公布後美匯指數升上107.60才回調至107附近。特朗普與澤連斯基白宮會晤不歡而散，礦產協定簽署告吹。事件短期推高避險需求，利好美元，但正如特朗普所指，澤連斯基沒有太多籌碼，相信最終仍然要依靠美國而不得不作出妥協。加拿大12月GDP月率升0.2%，略低於預期，但第四季GDP按季增長0.6%，但美國在3月4日將對加拿大加徵關稅，加上美元走強，美加升至1.4470才見輕微調整。相信關稅問題仍然有機會解決，到時加元可望反彈，美元1.45以上有阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。