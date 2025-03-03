23,006.27
+64.95
(+0.28%)
22,988
+21
(+0.09%)
低水18
8,419.69
+2.26
(+0.03%)
5,535.86
-32.28
(-0.58%)
3,018.98億
3,316.93
-3.97
(-0.120%)
3,888.47
-1.58
(-0.041%)
10,649.59
+38.35
(+0.361%)
2,106.32
-10.04
(-0.47%)
92,277.8100
-1,992.1800
(-2.113%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0670
澳元最佳客戶買入價
4.8426
歐元最佳客戶買入價
8.1126
英鎊最佳客戶買入價
9.8124
日圓最佳客戶買入價
5.1814
恒生指數
23,006.27
+64.95
(+0.28%)
期指
低水18
22,988
+21
(+0.09%)
國企指數
8,419.69
+2.26
(+0.03%)
科技指數
5,535.86
-32.28
(-0.58%)
大市成交
3,018.98億
股票
2,820.87億
(93.438%)
窩輪
83.10億
(2.753%)
牛熊證
115.00億
(3.809%)
即時更新：03/03/2025 16:09
可賣空股票總成交
1,575.85億
主板賣空
222.40億
(14.113%)
半日數據，更新：03/03/2025 12:40
上証指數
成交：6,439.81億
3,316.93
-3.97
(-0.120%)
滬深300
3,888.47
-1.58
(-0.041%)
深証成指
10,649.59
+38.35
(+0.361%)
MSCI中國A50
2,106.32
-10.04
(-0.47%)
比特幣
資料由Binance提供
92,277.8100
-1,992.1800
(-2.113%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0670
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.8426
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.1126
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.8124
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1814
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】淘寶衝擊巨大，港樓價未反映大周期拐點（普通話視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝專訪
諾如病毒 │ 女子不戴口罩公廁染諾如病毒，上吐下瀉老公也中招...
醫學通識 健康解「迷」

諾如病毒 │ 女子不戴口罩公廁染諾如病毒，上吐下瀉老公也中招...
移民英國|冬天是流感高峰期！英國人都不愛看醫生？國民醫療出了...
職場 英倫出走日記

移民英國|冬天是流感高峰期！英國人都不愛看醫生？國民醫療出了...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股00020 商湯－Ｗ
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
評論
評論 新聞評論
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.3960
電匯客戶賣出
5.3760
更新：03/03/2025 16:05:50
即將公佈經濟數據
香港-零售銷售(年率)
即將公佈
03/03/2025 16:30
前值
-9.70%
市場預測
--
瑞士-製造業採購經理人指數
即將公佈
03/03/2025 16:30
前值
47.50
市場預測
48.20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處