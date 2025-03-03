03/03/2025 12:31

《匯海威言－毛偉廉》特朗普與澤連斯基反枱，料金價有支持

《匯海威言》2月28日晚，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮會面時爆發激烈爭吵，最終澤連斯基被特朗普驅趕離場，這一事件引發全球關注，也使俄烏停戰出現不確定因素。3月2日晚，美方高層表示澤連斯基未必是停戰協議的適當談判人選，暗示可能要求澤連斯基下台。在這種混亂局面下，預計避險資產如黃金和美元本周將受到支持。



從2月28日至3月2日的3天裏，地緣政治發生了多起重大事件。2月28日晚，特朗普與澤連斯基在白宮的激烈爭吵被媒體廣泛報道，隨後美方宣布原計劃簽署的稀土礦產協議將暫時擱置。特朗普抱怨澤連斯基不願停戰，並指出澤連斯基已毫無籌碼，這顯示澤連斯基是此次停戰協議的主要障礙。澤連斯基不願停戰的原因不難理解，因為一旦停戰，他的總統任期就結束，烏克蘭需要重新選舉新總統，而他預計自己無法連任，失去總統權力後，他的個人安全將成為最大問題，故延續戰爭對他有利。



3月1日，澤連斯基訪問英國與首相施紀賢會面，並獲得英國支持及2.2億英鎊貸款援助，這意味著澤連斯基獲得新資金以延續戰爭，增加了俄烏停戰的不確定性。然而，3月2日香港時間深夜11時，美國國家安全顧問邁克．華爾茲(Mike Waltz)在接受CNN採訪時表示，華府目前不確定澤連斯基是否仍是領導烏克蘭的合適人選，這位官員指出，上周五（2月28日）澤連斯基與特朗普及副總統萬斯之間的激烈爭執顯示，澤連斯基或許尚未準備好展開和平對話，意味著美方可能會迫使澤連斯基下台，以促成俄烏停戰。美方這個喑示，可能令澤連斯基態度更趨激烈。



同時，3月2日，以色列與哈馬斯的停火協議也出現分歧。加沙地帶停火協議的第一階段已於3月1日結束，哈馬斯拒絕以色列延長第一階段的方案，以色列下令停止所有人道支援物品輸入加沙。哈馬斯堅持要實施第二階段協議，即以軍全面撤出加沙，並指摘以色列違背停火協議，若不執行，哈馬斯將重啟戰鬥。



總結：以上3天內發生的事件均令地緣政治升溫，因此預計本周金價將受到支持。上周五，現貨金價最低曾見2832美元，收市前回升至2858美元，本周料反彈至2900美元。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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