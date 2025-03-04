04/03/2025 17:04

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.15 149.57 148.60 歐元/美元 1.0501 1.0501 1.0471 英鎊/美元 1.2710 1.2710 1.2679 美元/瑞郎 0.8935 0.8968 0.8934 美元/港元 7.7766 7.7776 7.7737

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0510 1.0330 1.0550 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國2月SPGI製造業PMI終值由51.6向上修正至52.7，但2月ISM製造業PMI由50.9降至50.3，降幅較預期大。特朗普稱，加墨兩國25%的關稅於3月4日實施，對等關稅亦會在4月2日生效；中國關稅則會高至20%。此外亦表示將對那些通過貨幣貶值手段在貿易上得益的國家徵收關稅來予以制裁，同時提到，中國及日本不能讓匯價繼續貶值，否則對美國不公平。美國10年期國債孳息率持續下跌，接近4.1%，美匯持續連續反彈3日後顯著回落，預料短期走勢仍然反覆。歐洲央行本周四(6日)舉行議息，市場預期會減息0.25%，但相信後續的行動將會在央行內部存在較大的分歧。歐元昨日(3日)大幅反彈近1.05，重要阻力仍然要留意1.0530。日圓受特朗普的言論影響，曾經急升至148.60兌1美元，若突破此水平，日圓可以挑戰146.50水平。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。