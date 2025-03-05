05/03/2025 16:22

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.40 150.00 149.33 歐元/美元 1.0665 1.0676 1.0602 英鎊/美元 1.2710 1.2710 1.2679 美元/瑞郎 0.8880 0.8914 0.8871 美元/港元 7.7720 7.7743 7.7712

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0680 1.0580 1.0720 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2820 1.2750 1.2850 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》特朗普的加徵關稅政策，引發加拿大及中國的報復性行動。特朗普上任後首次出席國會時承認關稅措施可能引發一些擾亂，亦有機會對經濟造成一些影響，但相信美國可以承受並會令美國再次強大。而商務部官員表示對加拿大及墨西哥的關稅可能會作出調整。特朗普這次關稅反復無常，對經濟及貿易前景帶來很大的不確定性，近期美國個別經濟數據表現佳，市場擔心經濟下行風險會增加，利率期貨市場對美聯儲局今年降息次數的預期有所提高。美國10年期國債孳息率持續偏軟，息差收窄令美元受壓，跌向105.50，市場關注周五(7日)的美國非農數據。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。