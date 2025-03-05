05/03/2025 16:22
《美元走勢－羅明立》息差收窄，美元受壓跌向105.5
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.40
|150.00
|149.33
|歐元/美元
|1.0665
|1.0676
|1.0602
|英鎊/美元
|1.2710
|1.2710
|1.2679
|美元/瑞郎
|0.8880
|0.8914
|0.8871
|美元/港元
|7.7720
|7.7743
|7.7712
《美元走勢》特朗普的加徵關稅政策，引發加拿大及中國的報復性行動。特朗普上任後首次出席國會時承認關稅措施可能引發一些擾亂，亦有機會對經濟造成一些影響，但相信美國可以承受並會令美國再次強大。而商務部官員表示對加拿大及墨西哥的關稅可能會作出調整。
特朗普這次關稅反復無常，對經濟及貿易前景帶來很大的不確定性，近期美國個別經濟數據表現佳，市場擔心經濟下行風險會增加，利率期貨市場對美聯儲局今年降息次數的預期有所提高
。美國10年期國債孳息率持續偏軟，息差收窄令美元受壓，跌向105.50，市場關注周五(7日)的美國非農數據。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0680
|1.0580
|1.0720
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2820
|1.2750
|1.2850
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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