05/03/2025 12:08

《真知灼見－溫灼培》特朗普關稅政策能走多遠？

《真知灼見》美國對所有來自加拿大和墨西哥的貨品徵收25%關稅的措施，昨晚（4日）起正式生效。與此同時，美國還對來自中國的貨品再加徵10%關稅。除了墨西哥表示將延至周日（9日）才公布反制措施外，中國和加拿大已迅速宣布了相應的反制措施。美國同時對其三大貿易夥伴掀起關稅紛爭，擔心美國經濟難於承受，美股、美元同時下跌。至於美債，紐約地區聯儲局長指擔心關稅會推高通脹使聯儲局難於減息，具指標性的10年期債息反彈上4.25%水平。



昨天有另一小插曲。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在接受霍士新聞訪問時指出，總統特朗普可能會與加拿大和墨西哥達成局部和解方案，以避免衝突擴大，並可能在今晚（5日）宣布。對於這樣的消息，大家不必過於在意。回顧上周，財長貝森特亦曾經提出，如加拿大願意與美國站在同一陣線，共同對中國徵關稅，就能避免被美國徵關稅，但最終卻未如預期實現。明顯，特朗普是很有自己的獨特觀點，對其下屬的建議並不一定採納。但當然，上述消息仍是值得大家關注。



從昨晚美國同時對其三大貿易夥伴展開關稅爭端所見，美元是跌而非上升。當中更值得留意是，作為是次風口浪尖的加元，亦穩定於1.443兌1美元，並沒有出現大跌。明顯，面對各國的強烈反擊，市場質疑在美國經濟遭到嚴重衝擊下，其關稅政策能維持多久？這相信正是在關稅政策推出後，美元不升反跌的原因。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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