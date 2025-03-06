06/03/2025 16:05

《廣匯論勢－鄭廣復》特朗普一錘定音，美日匯價150封頂

《廣匯論勢》特朗普向美國主要貿易夥伴加徵關稅，成為近期全球關注點，匯市方面，有幾點值得留意。最近期的莫過於特朗普表示，他已與日本及中國領導人通了電話，要求兩國不要繼續讓日圓及人民幣貶值，因對美國不公，否則他可能會用關稅去解決相關問題。



*日通脹冠於發達經濟體*



日本財務大臣加藤勝信(Katsunobu Kato)表示，東京並未採取直接指令貶值日圓的政策。他在本周二（4日）的東京記者會上表示，日本已與七國集團(G7)確認了其在貨幣政策上的基本立場，包括1月29日與美國財長貝森特(Scott Bessent)的雙邊會談。日本首相石破茂亦告訴國會，日本不會推行所謂的「貨幣貶值政策」，並補充說，他沒有接到特朗普關於匯率政策的電話。



事實上，由於日本通脹率已持續3年高於2%目標，在今年1月份更擴大到4%，是全球主要經濟體之中最高，日本央行(BOJ)亦在1月份議息會議再加息0.25厘，將隔夜利率調高到大約0.5厘，並考慮進一步加息。我認為，特朗普針對日圓匯率的言論，暗示他不能容忍美元兌日圓高於150，既然美元兌日圓不能進一步上升，就只有下跌，未來市場對BOJ加息的正面反應，將證實我的推斷是否正確。



*日圓成為風險貨幣？*



另外，有報道指，日本年輕人對日本的高通脹深感畏懼，並將100萬日圓換成港元避險。換言之，市場一直視之為避險貨幣的日圓，卻被日本民眾視為風險貨幣，並需要尋求其他貨幣去削減風險，認真係「頭暈去看醫生，醫生也發燒！」在此重申，我一直以來都不認同日圓是避險貨幣的說法！



Anyway，這點反映我之前的判斷正確－－植田和男採取緩慢加息步伐，讓日本通脹持續高企，改變日本民眾及企業對長期通縮的思維，日本企業需要因應生產成本持續上漲而調高產品售價，勞動階層因物價持續上漲而要求加薪，最終誘導通脹在需求拉動下穩定在一定的水平，通縮的思維隨時間而消失，BOJ的貨幣政策得以重新發揮作用。當日本與歐美主要經濟體的息差進一步收窄，日圓就不會持續貶值，需求變得更加堅實。美元兌日圓回落至130的必然的，但較合理的水平應在110至130，換言之，130將是未來美元兌日圓的頂部！



特朗普明顯對日圓（及人民幣）匯價作出了口頭干預，但影響力比日本財務省官員更大，亦令日圓進入轉角位，未來金融市場若因特朗普的各種保護美國措施而產生動盪，日圓又將擔當炒家口中的避險角色，匯價即會上升。日經指數的走勢向與日圓匯價表現相反，圓強自然日經弱，全球股市的升勢很可能在今年上半年結束，下半年展開調整浪。《資深市場分析師 鄭廣復》



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