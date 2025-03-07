07/03/2025 16:31

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.75 148.12 147.39 歐元/美元 1.0834 1.0841 1.0781 英鎊/美元 1.2906 1.2912 1.2877 美元/瑞郎 0.8800 0.8832 0.8795 美元/港元 7.7727 7.7748 7.7719

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0880 1.0730 1.0750 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至22.1萬人，好過預期。特朗普簽署命令，暫緩對符合美墨加協定的商品徵收關稅一個月，是連續兩日放寬關稅措施，加墨兩國對此亦作出適當回應。特朗普要求受關稅影響的國內農戶保持忍耐，同時指近期制定措施時並無考慮股市的表現，相信有關行動長遠能令美國再次強大。有消息指美烏官員將在沙特會面討論俄烏初步停火。歐元區1月零售銷售按月收縮0.3%，差過預期。歐洲央行議息後降息0.25%，暗示寬鬆周期或接近尾聲，行長表示將按數據決定未來的貨幣政策，央行同時下調今明兩年的經濟增長預測。由於特朗普的關稅戰以及減赤行動，美國經濟前景變得極不確定，對衰退的憂慮令美股持續受壓，美匯指數亦跌破104，103.20應有一定支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。