07/03/2025 16:31
《美元走勢－羅明立》美匯指數跌破104，103.2應有支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.75
|148.12
|147.39
|歐元/美元
|1.0834
|1.0841
|1.0781
|英鎊/美元
|1.2906
|1.2912
|1.2877
|美元/瑞郎
|0.8800
|0.8832
|0.8795
|美元/港元
|7.7727
|7.7748
|7.7719
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至22.1萬人，好過預期。特朗普簽署命令，暫緩對符合美墨加協定的商品徵收關稅一個月，是連續兩日放寬關稅措施，加墨兩國對此亦作出適當回應。特朗普要求受關稅影響的國內農戶保持忍耐，同時指近期制定措施時並無考慮股市的表現，相信有關行動長遠能令美國再次強大。有消息指美烏官員將在沙特會面討論俄烏初步停火。
歐元區1月零售銷售按月收縮0.3%，差過預期。歐洲央行議息後降息0.25%，暗示寬鬆周期或接近尾聲，行長表示將按數據決定未來的貨幣政策，央行同時下調今明兩年的經濟增長預測。由於特朗普的關稅戰以及減赤行動，美國經濟前景變得極不確定，對衰退的憂慮令美股持續受壓，美匯指數亦跌破104，103.20應有一定支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0880
|1.0730
|1.0750
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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