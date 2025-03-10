10/03/2025 13:55
《美元走勢－羅明立》降息預期明顯提高，美元103應有支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.70
|147.79
|147.09
|歐元/美元
|1.0834
|1.0871
|1.0828
|英鎊/美元
|1.2912
|1.2946
|1.2907
|美元/瑞郎
|0.8788
|0.8792
|0.8766
|美元/港元
|7.7710
|7.7726
|7.7708
《美元走勢》美國2月失業率由4%升至4.1%，非農就業人口增加15.1萬，時薪按年增長4%，較上次的4.1%輕微回落，整體數據略低於預期，但並非太差。美國聯儲局主席鮑威爾稱，在特朗普政策可能會推高通脹，需時觀察，在影響進一步清晰前不急於調整貨幣政策。美元弱勢持續，但在103.50附近有支持，略為反彈。市場對美聯儲局今年降息預期明顯提高，但白宮的政策帶來很高的不確定性，市況會相當反覆，103應有一定支持。
歐元升近1.09有回吐，嚴控開支的德國準備推出高達5000億歐元的財政開支，重點放在基建及國防方面，以應對停滯的經濟及特朗普2.0帶來的新形勢。加大財政政策力度自然會令貨幣政策更為謹慎，歐元匯價受消息刺激而做好，待調整後可小注吸納。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0880
|1.0730
|1.0750
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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