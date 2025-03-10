10/03/2025 13:55

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.70 147.79 147.09 歐元/美元 1.0834 1.0871 1.0828 英鎊/美元 1.2912 1.2946 1.2907 美元/瑞郎 0.8788 0.8792 0.8766 美元/港元 7.7710 7.7726 7.7708

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0880 1.0730 1.0750 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國2月失業率由4%升至4.1%，非農就業人口增加15.1萬，時薪按年增長4%，較上次的4.1%輕微回落，整體數據略低於預期，但並非太差。美國聯儲局主席鮑威爾稱，在特朗普政策可能會推高通脹，需時觀察，在影響進一步清晰前不急於調整貨幣政策。美元弱勢持續，但在103.50附近有支持，略為反彈。市場對美聯儲局今年降息預期明顯提高，但白宮的政策帶來很高的不確定性，市況會相當反覆，103應有一定支持。歐元升近1.09有回吐，嚴控開支的德國準備推出高達5000億歐元的財政開支，重點放在基建及國防方面，以應對停滯的經濟及特朗普2.0帶來的新形勢。加大財政政策力度自然會令貨幣政策更為謹慎，歐元匯價受消息刺激而做好，待調整後可小注吸納。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。