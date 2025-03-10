10/03/2025 13:10

《匯海威言－毛偉廉》美國經濟有轉弱跡象，料美元將進入熊市

《匯海威言》上周，美元指數從107急跌至103，回到了去年特朗普勝選時的水平。市場預期美國經濟轉弱，開始拋售美元。美元指數跌至超賣區域，預計短期內會有技術性反彈。然而，美國經濟下滑的跡象日益明顯，預計美元將進入長期下跌趨勢。



上周五（7日），美國2月就業報告結果不佳。非農就業增長15.1萬個，略低於預測的15.9萬個，前值為12.5萬個；失業率為4.1%，高於預測的4%，意外上升了0.1個百分點，前值為4%；平均時薪上升0.3%，符合預期，前值為0.4%。整體就業報告結果反映出經濟表現一般。



疲弱的就業數據公布後，上周六（8日）凌晨1時半，鮑威爾發表演說，表示關稅政策對通脹的影響有待觀察，強調美國經濟仍保持良好勢頭，毋須倉促減息。這番言論無疑是向市場放鷹。然而，鷹派言論發表後，美元依然疲弱，美元指數當晚收於103.91。



預計今年美元走勢以下跌為主，主因是美國經濟有顯著下滑風險。



上周，美國亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow模型對今年第一季GDP作出了最新預測，顯示美國經濟增長出現斷崖式下滑。2月中的預測仍顯示正2%的增長，但上周五晚更新的預測顯示今年第一季GDP增長為負2.4%。與去年第四季的正2.3%增長相比，這反映出第一季美國經濟有顯著下滑的風險。諷刺的是，這一預測與鮑威爾同晚對經濟的樂觀態度形成了明顯矛盾。該模型每隔幾天會更新一次，建議投資者多關注每次更新的預測。



特朗普的關稅政策反覆不定，令市場茫然，不確定因素加劇，對美元及美股不利。



3月初，特朗普豪氣地宣布正式向加拿大及墨西哥加徵25%關稅，但至上周四（6日）卻突然叫停，並宣布延遲至4月2日才實施。特朗普推遲實施可能是為了安撫市場情緒，但再次延遲關稅日期反而令市場感到不知所措，也讓人聯想到其未來的經濟措施可能會反覆不定，對美元及美股有負面影響。



本周美元指數及金價預測：



上周，美元指數大跌，從107.41下跌至103.91收市，預計後市仍將下跌。然而，上周五美元指數跌至103.91，日線圖14日RSI讀數為28，反映美元已跌至超賣水平，不排除本周有技術性反彈，可能反彈至105.42（去年12月6日最低位）；下方支撐位為103.37（去年11月5日最低位），若失守，將下探100水平。本周三（12日）晚上8時半，美國將公布2月年度CPI，預測為2.9%，前值為3%。



金價方面，當大家以為俄烏戰事接近尾聲之際，周日（9日）香港時間深夜11時，烏軍使用美製海馬斯導彈攻擊赫爾松地區（俄羅斯佔領區），造成大量傷亡，可能令戰事升級。同時，近日敘利亞新政府軍和前政府軍爆發激烈戰鬥，造成過千人死亡，地緣政治風險似乎升級。因此，預計本周金價將上升。上周五，現貨金收於2910美元，預計將再試歷史高位2956美元，也不排除挑戰3000美元關口。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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