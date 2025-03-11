11/03/2025 17:45
《美元走勢－羅明立》避險情緒高漲美元難反彈，短線買入非美貨幣
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.24
|147.40
|146.53
|歐元/美元
|1.0839
|1.0902
|1.0831
|英鎊/美元
|1.2876
|1.2918
|1.2872
|美元/瑞郎
|0.8799
|0.8809
|0.8772
|美元/港元
|7.7677
|7.7694
|7.7661
《美元走勢》上周亞特蘭大聯儲大幅下調美國一季度GDP預期，預計將按年下跌2.8%，進一步推升衰退擔憂。美國總統特朗普亦不排除衰退的可能性，稱目前是一個過渡時期。有分析認為特朗普政府有意讓經濟步伐放慢，為降低利率創造條件。投資市場進入衰退交易，避險情緒高漲，美股市場繼續大幅下挫，美元在周一（10日）雖略為反彈，但估計跌勢未止，下一步將測試103關口支持力度。
德國候任總理默茨表示1%的國防支出將被豁免在債務紀律以外，並有意啟動一個5000億歐元的基礎設施基金，有望帶動歐元區經濟短期反彈。歐元延續反彈勢頭，兌美元指向1.09上方。日本1月工資按年上升3.1%，創33年以來最大漲幅，為日本央行夏季再度加息創造有利條件，推動美元兌日圓跌穿147.00水平。隨美國經濟放緩的預期逐漸加強，美元跌勢未完，利好一眾非美貨幣後市走勢，建議可以短線繼續買入歐元及英鎊等非美貨幣。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出美元
|1.0880
|1.1000
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出美元
|1.2850
|1.3000
|1.2800
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。