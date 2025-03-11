11/03/2025 17:45

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.24 147.40 146.53 歐元/美元 1.0839 1.0902 1.0831 英鎊/美元 1.2876 1.2918 1.2872 美元/瑞郎 0.8799 0.8809 0.8772 美元/港元 7.7677 7.7694 7.7661

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出美元 1.0880 1.1000 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出美元 1.2850 1.3000 1.2800 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周亞特蘭大聯儲大幅下調美國一季度GDP預期，預計將按年下跌2.8%，進一步推升衰退擔憂。美國總統特朗普亦不排除衰退的可能性，稱目前是一個過渡時期。有分析認為特朗普政府有意讓經濟步伐放慢，為降低利率創造條件。投資市場進入衰退交易，避險情緒高漲，美股市場繼續大幅下挫，美元在周一（10日）雖略為反彈，但估計跌勢未止，下一步將測試103關口支持力度。德國候任總理默茨表示1%的國防支出將被豁免在債務紀律以外，並有意啟動一個5000億歐元的基礎設施基金，有望帶動歐元區經濟短期反彈。歐元延續反彈勢頭，兌美元指向1.09上方。日本1月工資按年上升3.1%，創33年以來最大漲幅，為日本央行夏季再度加息創造有利條件，推動美元兌日圓跌穿147.00水平。隨美國經濟放緩的預期逐漸加強，美元跌勢未完，利好一眾非美貨幣後市走勢，建議可以短線繼續買入歐元及英鎊等非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。