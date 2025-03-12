12/03/2025 16:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.06 148.60 147.69 歐元/美元 1.0903 1.0918 1.0887 英鎊/美元 1.2930 1.2950 1.2913 美元/瑞郎 0.8835 0.8840 0.8821 美元/港元 7.7688 7.7720 7.7674

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出美元 1.0880 1.1000 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出美元 1.2900 1.3050 1.2850 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國總統特朗普昨日(11日)表示不認為經濟會衰退，似乎想要緩和早前衰退言論造成的緊張情緒。但白宮宣布周三(12日)開始對一眾貿易夥伴徵25%的鋼鋁關稅，再度令市場情緒緊張。美國1月JOLTS職位空缺為774萬人，較12月的修正值751萬人明顯回升，但上周五(7日)的非農就業報告顯示2月失業率升至4.1%，進一步印證勞動力市場降溫。近期美國政府大規模裁員以及實施廣泛的關稅政策造成通脹升溫，美國經濟未來或繼續放緩，美元跌勢亦難以結束。美匯指數暫時在103.50附近徘徊，預計下一步將測試103關口支持力度。烏克蘭接受美國提議，在沙特會談上同意立即實施為期30天臨時停火協議。特朗普表示本周將與俄羅斯總統普京對話，希望未來數日俄烏能完全停火。德國綠黨提議將國防開支從債務規則中豁免的門檻提高至GDP的1.5%，高於候任總理默茨計畫的1%，引發市場對增加財政支出的樂觀預期，推動歐元繼續造好，兌美元一度升至接近1.0950的水準。美元跌勢未完，利好一眾非美貨幣後市走勢，建議可以短線繼續買入歐元及英鎊等非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。