14/03/2025 16:26
《美元走勢－羅明立》歐元有機會進一步調整至1.0750
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.67
|148.67
|147.85
|歐元/美元
|1.0840
|1.0859
|1.0835
|英鎊/美元
|1.2943
|1.2959
|1.2936
|美元/瑞郎
|0.8840
|0.8846
|0.8822
|美元/港元
|7.7715
|7.7739
|7.7707
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至22萬人，少於預期，亦是2月22日當周以來新低。至於同時公布的2月PPI數據則全面回落，降幅大於預期。連續兩日的通脹數據都下跌，反映通脹回升風險減少，而美匯指數變化不大，在104關口前靠穩。
特朗普關稅政策引起多國對等行動，市場避險情緒升溫，而美烏雖就俄烏停火有初步方案，但俄方未同意，認為需要根據俄羅斯的利益進行更新。歐元區1月工業產出按月升0.8%，為去年9月以來新高，而特朗普準備對歐盟實施關稅，歐元由1.09以上回落，有機會進一步調整至1.0750附近。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0870
|1.0780
|1.0910
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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