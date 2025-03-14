14/03/2025 16:26

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.67 148.67 147.85 歐元/美元 1.0840 1.0859 1.0835 英鎊/美元 1.2943 1.2959 1.2936 美元/瑞郎 0.8840 0.8846 0.8822 美元/港元 7.7715 7.7739 7.7707

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0870 1.0780 1.0910 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至22萬人，少於預期，亦是2月22日當周以來新低。至於同時公布的2月PPI數據則全面回落，降幅大於預期。連續兩日的通脹數據都下跌，反映通脹回升風險減少，而美匯指數變化不大，在104關口前靠穩。特朗普關稅政策引起多國對等行動，市場避險情緒升溫，而美烏雖就俄烏停火有初步方案，但俄方未同意，認為需要根據俄羅斯的利益進行更新。歐元區1月工業產出按月升0.8%，為去年9月以來新高，而特朗普準備對歐盟實施關稅，歐元由1.09以上回落，有機會進一步調整至1.0750附近。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。