17/03/2025 16:56

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.00 149.09 148.45 歐元/美元 1.0879 1.0894 1.0868 英鎊/美元 1.2936 1.2946 1.2920 美元/瑞郎 0.8843 0.8853 0.8835 美元/港元 7.7711 7.7730 7.7699

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0915 1.0780 1.0955 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國一年期通脹率預期初值錄得4.9%，高於預期並為近兩年來新高。同時公布的3月密西根大學消費者信心指數初值跌至57.9，跌幅大於預期，連續第三個月下跌，並創2022年11月以來的最低水準。特朗普簽署行政令，尋求為更多聯邦機構窄身，美國之音全部員工「被休假」。另外，美國軍方對胡塞武裝採取軍事行動，表示打擊將持續數天甚至數周。近期在關稅政策背景下，疊加地緣局勢不確定性，美匯指數繼續在104附近反覆波動，103仍然是短期重要支持。上周英國經濟資料表現不佳，英國1月GDP下滑0.1％，建築、工業及製造業表現欠佳，引發市場對英國經濟擔憂加劇，市場上調英國央行降息預期，1.3030附近有阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。