17/03/2025 16:56
《美元走勢－羅明立》消費者信心三連跌，103仍為美匯重要支撐
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.00
|149.09
|148.45
|歐元/美元
|1.0879
|1.0894
|1.0868
|英鎊/美元
|1.2936
|1.2946
|1.2920
|美元/瑞郎
|0.8843
|0.8853
|0.8835
|美元/港元
|7.7711
|7.7730
|7.7699
《美元走勢》美國一年期通脹率預期初值錄得4.9%，高於預期並為近兩年來新高。同時公布的3月密西根大學消費者信心指數初值跌至57.9，跌幅大於預期，連續第三個月下跌，並創2022年11月以來的最低水準。特朗普簽署行政令，尋求為更多聯邦機構窄身，美國之音全部員工「被休假」。另外，美國軍方對胡塞武裝採取軍事行動，表示打擊將持續數天甚至數周。近期在關稅政策背景下，疊加地緣局勢不確定性，美匯指數繼續在104附近反覆波動，103仍然是短期重要支持。
上周英國經濟資料表現不佳，英國1月GDP下滑0.1％，建築、工業及製造業表現欠佳，引發市場對英國經濟擔憂加劇，市場上調英國央行降息預期，1.3030附近有阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0915
|1.0780
|1.0955
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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