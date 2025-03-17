17/03/2025 09:58

《真知灼見－溫灼培》美元料短線橫行，長線看淡

《真知灼見》從2月初針對中國的關稅措施開始，到3月初針對加拿大和墨西哥的關稅，基本上每次美國推出的關稅都沒有涉及歐盟。當美國不斷在陷入與別國的貿易紛爭中，其經濟便難免受壓，這相信是在上述期間美元不斷走弱的原因。相反，正是因為在2月初至3月初期間歐盟能夠置身事外，歐元作為美元以外最主要貨幣，在其強勢下，便更能凸顯出美元的弱勢。



然而，隨著3月12日美國落實全球鋼鋁關稅，雖然歐盟在美國整體鋼鋁進口中的佔比不大，相比於加拿大、巴西和墨西哥等國可謂微不足道，但歐盟卻對美國表現出強烈的反制意向，這使得歐美貿易衝突的風險大幅提升。這一變化隨即限制了歐元的升勢，當歐元難升，美元反而得以穩定下來。料往後階段，美匯將較大機會橫行於103至106指數點之間。



*留意本周聯儲局議息會*



本周四（20日）美國聯儲局將公布利率決策，維持利率不變在意料之中。因為近期美國經濟數據表現欠理想，市場普遍預期聯儲局將在6月減息，市場的關注焦點在於聯儲局是否會認同這一市場預期。如認同，提防會引發新一輪美元下跌；相反，如聯儲局不認同市場的看法，那麼美匯指數則有可能重上測試106水平。



*美國在貿易上樹敵太多不利美元*



按照特朗普的計劃，他的關稅政策並非僅針對一兩個國家，而是針對大多數與美國有貿易關係的國家。如果各國欣然接受美國的關稅措施而不作反抗，則美元可望有所上升。然而，當美國在貿易上樹敵四方時，必然會遭到各方的反擊，這將會嚴重損害到美國經濟，並拖低美元匯率。這正是筆者中長期持看淡美元態度的原因。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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