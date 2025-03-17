17/03/2025 17:24

《廣匯論勢－鄭廣復》加元跌浪近尾聲，1.5支持力強長線部署

《廣匯論勢》今年雖為多事之秋，但極其量是在頻繁的小幅震盪中過去。美國2月消費者價格通脹回落，市場再炒聯儲局減息，3月雖料維持不變，但6月減息0.25厘機率達56.5%，9月再減0.25厘機率逾四成，12月不變與減息0.25厘，機率皆逾三成。



因應特朗普上台後對主要貿易夥伴加徵關稅，聯儲局亦降低今年的預期減息幅度至半厘，但從近期美國公布的重要經濟數據來看，年內減息兩次過分保守，減息三次的機會極高，超過三次亦非不可能。經濟數據方面，3月就業市場亦開始放緩，密歇根消費者信心指數進一步下跌。1月CPI按年升幅擴大至3%，顯然是商家及消費者為特朗普即將大幅增加關稅而預先行動所致，但2月通脹率已降回2.8%，況且，消費者會因應物價大幅上漲而找尋替代品，又或完全不購買相關產品，而非「硬食」，這會造成經濟增長下滑。這亦是筆者從一開始就不認為特朗普大幅增加關稅會引發通脹急升的原因，反而相信美國通脹率將維持在3%以下。



另一方面，特朗普宣布退出《巴黎氣候協定》，預示美國將會增加石化能源供應。油組(OPEC)亦宣布從今年4月開始增加原油產能，數量是每日增加13.8萬桶，是2022年以來首次，這將令國際原油供應大幅增加。油組作出這樣的決定，明顯是因美國亦準備增加原油產量，OPEC自然希望盡量佔據更大的市場份額，故筆者認為油價將會跌穿每桶60美元。油價下跌，加上美國消費力下降，聯儲局自然大有理由增加減息次數。而且，以目前全球經濟狀況來看，利率在4厘以上屬於限制性水平，3厘或許是目前的中性水平。



有一點要注意，現時市場擔心的所謂高通脹，是增加關稅這人為因素造成，且時間可短可長，並非因經濟基本面改變所造成的成本推動型通脹，故若美國因此陷入滯脹，聯儲局必然會採取減息行動，以支持經濟增長，而非加息去壓抑通脹。



匯市方面，今年2月6日撰文時指出，三大主要非美貨幣今年最值博。歐元兌美元由當天至今已升近600點子，英鎊兌美元則已升逾600點子，逼近1.30心理關口；美元兌日圓亦跌逾600點子。長期走勢上，我最看好的仍是日圓。俄烏戰事將會結束，歐元兌美元中長期將邁向1.25。英鎊兌美元則以1.40至1.45為主要阻力區，目前已接近1.30，未來數月或呈三角形，在1.25至1.35之間波動，接近甚或跌至1.20都可視為長期買入機會。



澳元兌美元雖未擺脫0.60的牽引，紐元兌美元亦較0.55重要關口高不足300點子，但失守上述價位的可能性較低，兩者現價均可視為中長線吸納機會。美元兌加元方面，匯價已突破1.40，該位成為短期重要支持，必然注意，即使匯價升破1.50，該位亦絕無可能成為底部，反而掉頭下跌的機會更高，故目前來看，追買美元兌加元是短期，甚至是中期策略。美元兌加元在2月3日逼近1.48後，單日以大陰燭下跌收市，不知升浪是否已結束，但反映匯價逼近1.50時遇到龐大沽壓，現時1.43水平亦不妨根據沽貨訊號拋售美元兌加元。我相信美元兌加元長期升浪接近尾聲，長期下跌目標為1.35，若然失守1.30，後市將再次邁向1.20。《資深市場分析師 鄭廣復》



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