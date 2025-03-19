19/03/2025 16:32
《美元走勢－羅明立》歐元續衝擊1.10，但再上試高位有保留
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.79
|150.02
|149.13
|歐元/美元
|1.0932
|1.0946
|1.0873
|英鎊/美元
|1.2985
|1.3005
|1.2957
|美元/瑞郎
|0.8771
|0.8778
|0.8760
|美元/港元
|7.7696
|7.7715
|7.7685
《美元走勢》美國2月新屋開工總數年化總數達到150.1萬間，按月升1.2%；2月營建許可總數為145.6萬間，按月收縮1.2%。隨後公布的2月工業產出及製造業產出分別按月升0.7%及0.9%。昨日美國的數據整體好過預期，但市場對美國經濟衰退的擔憂未有太多舒緩，美匯指數一度跌破103關口。
歐元區周二(18日)公布的經濟數據表現不俗，區內3月ZEW經濟景氣指數升至39.8，德國同期的數據亦繼續回升，報51.6。德國下議院通過歷史性支出法案，對國防與基建提供巨額融資，最終有待聯邦參議院作最後投票。歐元繼續衝擊1.0950，甚至1.10關口，但對再上試高位有保留。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0940
|1.0780
|1.1010
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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