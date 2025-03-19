19/03/2025 16:32

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.79 150.02 149.13 歐元/美元 1.0932 1.0946 1.0873 英鎊/美元 1.2985 1.3005 1.2957 美元/瑞郎 0.8771 0.8778 0.8760 美元/港元 7.7696 7.7715 7.7685

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0940 1.0780 1.1010 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國2月新屋開工總數年化總數達到150.1萬間，按月升1.2%；2月營建許可總數為145.6萬間，按月收縮1.2%。隨後公布的2月工業產出及製造業產出分別按月升0.7%及0.9%。昨日美國的數據整體好過預期，但市場對美國經濟衰退的擔憂未有太多舒緩，美匯指數一度跌破103關口。歐元區周二(18日)公布的經濟數據表現不俗，區內3月ZEW經濟景氣指數升至39.8，德國同期的數據亦繼續回升，報51.6。德國下議院通過歷史性支出法案，對國防與基建提供巨額融資，最終有待聯邦參議院作最後投票。歐元繼續衝擊1.0950，甚至1.10關口，但對再上試高位有保留。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。