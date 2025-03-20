20/03/2025 16:20
《美元走勢－羅明立》聯儲日銀齊按兵不動，小注博美元反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.34
|148.87
|148.17
|歐元/美元
|1.0895
|1.0917
|1.0865
|英鎊/美元
|1.2994
|1.3014
|1.2962
|美元/瑞郎
|0.8765
|0.8776
|0.8755
|美元/港元
|7.7698
|7.7711
|7.7689
《美元走勢》日本央行及美國聯儲局先後議息，同樣維持利率不變。美聯儲局按兵不動的同時放慢縮表步伐，並下調今年經濟增速預測但上調通脹預期，指經濟前景的不確定性有所增加，點陣圖顯示今年將減息兩次。特朗普又對美聯儲局施壓，指在即將推出新一輪關稅的前題下，美聯儲局應該降低利率。
日本央行維持利率不變符合預期，行長植田和男表示，當地經濟正在溫和復甦，儘管有些微放慢的跡象，但只要經濟和價格走勢符合日本央行的預測，將會繼續提高利率。美元在150附近調頭回落，美匯指數繼續在103低位窄幅波動，可小注博美元反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0940
|1.0780
|1.1010
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。