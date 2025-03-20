20/03/2025 16:20

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.34 148.87 148.17 歐元/美元 1.0895 1.0917 1.0865 英鎊/美元 1.2994 1.3014 1.2962 美元/瑞郎 0.8765 0.8776 0.8755 美元/港元 7.7698 7.7711 7.7689

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0940 1.0780 1.1010 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》日本央行及美國聯儲局先後議息，同樣維持利率不變。美聯儲局按兵不動的同時放慢縮表步伐，並下調今年經濟增速預測但上調通脹預期，指經濟前景的不確定性有所增加，點陣圖顯示今年將減息兩次。特朗普又對美聯儲局施壓，指在即將推出新一輪關稅的前題下，美聯儲局應該降低利率。日本央行維持利率不變符合預期，行長植田和男表示，當地經濟正在溫和復甦，儘管有些微放慢的跡象，但只要經濟和價格走勢符合日本央行的預測，將會繼續提高利率。美元在150附近調頭回落，美匯指數繼續在103低位窄幅波動，可小注博美元反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。