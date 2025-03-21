21/03/2025 17:10

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.36 149.67 148.59 歐元/美元 1.0830 1.0859 1.0820 英鎊/美元 1.2933 1.2971 1.2923 美元/瑞郎 0.8837 0.8841 0.8815 美元/港元 7.7728 7.7732 7.7715

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0840 1.0760 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至22.3萬人，但增幅較預期低，隨後公布的美國2月成屋銷售總數年化達到426萬戶，高過預期。資料公布後，美元短線上升。不過，特朗普日前敦促美聯儲局降息，並表示將在4月2日起對所有貿易國徵收對等關稅，市場充滿不確定性，匯市以反覆波動為主。英國1月三個月ILO失業率維持4.4%，2月失業金申請人數大幅上升至4.42萬人，創去年8月以來高位。英倫銀行議息後投票以8:1維持利率不變，央行同樣表示因貿易政策及地緣政治，令經濟前景的不確定性有所增加，認為採取逐步和謹慎的寬鬆措施是合適的。美元連續3日回升，歐元或要下試1.0750水平。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。