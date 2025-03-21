21/03/2025 17:10
《美元走勢－羅明立》美元連升三日，歐元或下試1.0750
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.36
|149.67
|148.59
|歐元/美元
|1.0830
|1.0859
|1.0820
|英鎊/美元
|1.2933
|1.2971
|1.2923
|美元/瑞郎
|0.8837
|0.8841
|0.8815
|美元/港元
|7.7728
|7.7732
|7.7715
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至22.3萬人，但增幅較預期低，隨後公布的美國2月成屋銷售總數年化達到426萬戶，高過預期。資料公布後，美元短線上升。不過，特朗普日前敦促美聯儲局降息，並表示將在4月2日起對所有貿易國徵收對等關稅，市場充滿不確定性，匯市以反覆波動為主。
英國1月三個月ILO失業率維持4.4%，2月失業金申請人數大幅上升至4.42萬人，創去年8月以來高位。英倫銀行議息後投票以8:1維持利率不變，央行同樣表示因貿易政策及地緣政治，令經濟前景的不確定性有所增加，認為採取逐步和謹慎的寬鬆措施是合適的。美元連續3日回升，歐元或要下試1.0750水平。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0840
|1.0760
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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