24/03/2025 15:44

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.80 149.96 149.46 歐元/美元 1.0845 1.0848 1.0817 英鎊/美元 1.2947 1.2950 1.2911 美元/瑞郎 0.8827 0.8840 0.8825 美元/港元 7.7734 7.7742 7.7727

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0840 1.0760 1.0880 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》日本2月全國CPI按年增長3.7%，核心CPI增長3%，較1月有所回落但高於市場預期。英國3月Gfk消費者信心指數由-20回升至-19，較預期好；但歐元區3月消費者信心指數由-13.6跌至-14.5，不及預期。加拿大1月零售銷售按月跌0.6%，跌幅較估計為大，核心銷售則表現理想，升0.2%。芝加哥聯儲銀行主席古爾斯比認為，關稅帶來的通脹影響應屬短暫性，未來1年至1年半，利率仍然將回落。紐約聯儲銀行主席威廉姆斯則表示，當前適度限制性的貨幣政策完全合適。另一理事沃勒傾向於繼續當前的資產負債表縮減速度。美匯指數連續3天反彈，104關口有阻力。歐元區3月消費者信心指數初值弱於預期，歐洲央行管委斯圖納拉斯認為央行是否在4月降息仍然言之尚早，他預計今年將再降息兩次，最終利率回落至2%。歐元受美元反彈的影響跌至1.08後回穩，1.0860/80短線阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。