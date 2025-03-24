24/03/2025 15:44
《美元走勢－羅明立》美匯連續三天反彈，104關有阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.80
|149.96
|149.46
|歐元/美元
|1.0845
|1.0848
|1.0817
|英鎊/美元
|1.2947
|1.2950
|1.2911
|美元/瑞郎
|0.8827
|0.8840
|0.8825
|美元/港元
|7.7734
|7.7742
|7.7727
《美元走勢》日本2月全國CPI按年增長3.7%，核心CPI增長3%，較1月有所回落但高於市場預期。英國3月Gfk消費者信心指數由-20回升至-19，較預期好；但歐元區3月消費者信心指數由-13.6跌至-14.5，不及預期。加拿大1月零售銷售按月跌0.6%，跌幅較估計為大，核心銷售則表現理想，升0.2%。芝加哥聯儲銀行主席古爾斯比認為，關稅帶來的通脹影響應屬短暫性，未來1年至1年半，利率仍然將回落。紐約聯儲銀行主席威廉姆斯則表示，當前適度限制性的貨幣政策完全合適。另一理事沃勒傾向於繼續當前的資產負債表縮減速度。美匯指數連續3天反彈，104關口有阻力。
歐元區3月消費者信心指數初值弱於預期，歐洲央行管委斯圖納拉斯認為央行是否在4月降息仍然言之尚早，他預計今年將再降息兩次，最終利率回落至2%。歐元受美元反彈的影響跌至1.08後回穩，1.0860/80短線阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0840
|1.0760
|1.0880
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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