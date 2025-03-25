25/03/2025 16:11

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.55 150.94 150.43 歐元/美元 1.0800 1.0809 1.0795 英鎊/美元 1.2920 1.2929 1.2912 美元/瑞郎 0.8833 0.8835 0.8826 美元/港元 7.7745 7.7756 7.7737

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0770 1.0730 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(24日)歐美分別公布3月SPGI製造業及服務業PMI，歐元區製造業PMI升至48.7，但服務業PMI卻回落至50.4；英國的情況則相反，服務業上升而製造業下降。美國PMI表現跟英國類似，但製造業更跌破50擴張水平，由52.7下滑至49.8，服務業PMI則由51升至54.3。美國聯儲局委員博斯蒂克認為今年只會降息一次，因通脹進展放緩。美匯指數反覆靠穩，但104仍然有阻力。美國總統特朗普稱，4月2日起將對所有購買委內瑞拉石油及天然氣的國家徵收25%關稅，亦將在4月2日實施對等關稅，有官員指，到時可能有特定的商品清單，亦有可能對個別國家給予減免。近期美匯有所反彈，現時20天平均線的104.40是初步阻力，匯市缺乏清晰方向，維持區間操作的策略。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。