25/03/2025 16:11
《美元走勢－羅明立》美匯20天線104.4是初步阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.55
|150.94
|150.43
|歐元/美元
|1.0800
|1.0809
|1.0795
|英鎊/美元
|1.2920
|1.2929
|1.2912
|美元/瑞郎
|0.8833
|0.8835
|0.8826
|美元/港元
|7.7745
|7.7756
|7.7737
《美元走勢》周一(24日)歐美分別公布3月SPGI製造業及服務業PMI，歐元區製造業PMI升至48.7，但服務業PMI卻回落至50.4；英國的情況則相反，服務業上升而製造業下降。美國PMI表現跟英國類似，但製造業更跌破50擴張水平，由52.7下滑至49.8，服務業PMI則由51升至54.3。美國聯儲局委員博斯蒂克認為今年只會降息一次，因通脹進展放緩。美匯指數反覆靠穩，但104仍然有阻力。
美國總統特朗普稱，4月2日起將對所有購買委內瑞拉石油及天然氣的國家徵收25%關稅，亦將在4月2日實施對等關稅，有官員指，到時可能有特定的商品清單，亦有可能對個別國家給予減免。近期美匯有所反彈，現時20天平均線的104.40是初步阻力，匯市缺乏清晰方向，維持區間操作的策略。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0770
|1.0730
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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