26/03/2025 17:04

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.24 150.62 149.84 歐元/美元 1.0790 1.0798 1.077 英鎊/美元 1.2890 1.2946 1.2887 美元/瑞郎 0.8836 0.8842 0.8825 美元/港元 7.7754 7.7761 7.7740

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0770 1.0730 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國聯儲局理事庫格勒認為當前利率政策仍然具有限制性，並處於良好水平，而通脹回歸2%目標的進程有所放緩，近期消費者對通脹預期的上升值得關注。據英國金融時報，特朗普正考慮對其新的關稅政策採取兩步走的策略，以增強關稅的威嚇力。美國周二(25日)公布2月營建許可修正改善至-1%，年代總數輕微上調至145.9萬間；隨後公布的2月新屋銷售年化總數增加至67.6萬間，少於預期。3月諮商會消費者信心指數亦由98.3大幅回落至92.9。美匯指數先跌後反彈，在104附近爭持。日本近期發表的數據令市場繼續保持對央行將進一步加息的預期，央行密切關注企業服務價格通脹，並留意薪資持續上漲是否會促使企業繼續提價，並使通脹率保持在2%目標附近。日本央行行長植田和男表示，如果薪資上漲的前景導致更廣泛的價格上漲，包括服務價格也同樣上漲的話，央行將需要繼續提高利率。美日在151.50有較大阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。