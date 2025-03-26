26/03/2025 17:04
《美元走勢－羅明立》日本料續加息，美日151.5較大阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.24
|150.62
|149.84
|歐元/美元
|1.0790
|1.0798
|1.077
|英鎊/美元
|1.2890
|1.2946
|1.2887
|美元/瑞郎
|0.8836
|0.8842
|0.8825
|美元/港元
|7.7754
|7.7761
|7.7740
《美元走勢》美國聯儲局理事庫格勒認為當前利率政策仍然具有限制性，並處於良好水平，而通脹回歸2%目標的進程有所放緩，近期消費者對通脹預期的上升值得關注。據英國金融時報，特朗普正考慮對其新的關稅政策採取兩步走的策略，以增強關稅的威嚇力。美國周二(25日)公布2月營建許可修正改善至-1%，年代總數輕微上調至145.9萬間；隨後公布的2月新屋銷售年化總數增加至67.6萬間，少於預期。3月諮商會消費者信心指數亦由98.3大幅回落至92.9。美匯指數先跌後反彈，在104附近爭持。
日本近期發表的數據令市場繼續保持對央行將進一步加息的預期，央行密切關注企業服務價格通脹，並留意薪資持續上漲是否會促使企業繼續提價，並使通脹率保持在2%目標附近。日本央行行長植田和男表示，如果薪資上漲的前景導致更廣泛的價格上漲，包括服務價格也同樣上漲的話，央行將需要繼續提高利率。美日在151.50有較大阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0770
|1.0730
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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