27/03/2025 16:03

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.38 150.62 150.06 歐元/美元 1.0770 1.0787 1.0741 英鎊/美元 1.2913 1.2929 1.2877 美元/瑞郎 0.8840 0.8842 0.8820 美元/港元 7.7760 7.7765 7.7747

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0760 1.0730 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2950 1.2850 1.3000 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》澳洲2月CPI按年上升2.4%，較1月的2.7%回落；英國2月CPI按年增長由3%降至2.8%，核心CPI由3.7%降至3.5%，零售物價指數亦由3.6%回落至3.4%，降幅全部大於預期。美國2月耐用品訂單不跌反升，按月增長0.9%，預期收縮1%，特朗普宣布對所有進口汽車徵收25%關稅，加拿大表示會研究應對措施，不排除採取報復性行動，歐盟方面表示會尋求通過談判解決。美聯儲官員對降息保持謹慎態度，美匯升至104.30(20天線附近)後回落，歐元在1.0730附近反彈。英國財政大臣發表春季預算案，大幅下調今年的經濟增長預測由2%降至只有1%，同時會削減福利開支以應對不斷上升的債務，但就增加國防開支，有分析指政策會激怒市民上街。周三(26日)公布的通脹數字回落，可能讓央行有減息空間以支撐經濟，英鎊在1.2880附近反彈，1.30前阻力大，可高位做空。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。