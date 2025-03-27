27/03/2025 16:03
《美元走勢－羅明立》英鎊1.30前阻力大，可高位做空
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.38
|150.62
|150.06
|歐元/美元
|1.0770
|1.0787
|1.0741
|英鎊/美元
|1.2913
|1.2929
|1.2877
|美元/瑞郎
|0.8840
|0.8842
|0.8820
|美元/港元
|7.7760
|7.7765
|7.7747
《美元走勢》澳洲2月CPI按年上升2.4%，較1月的2.7%回落；英國2月CPI按年增長由3%降至2.8%，核心CPI由3.7%降至3.5%，零售物價指數亦由3.6%回落至3.4%，降幅全部大於預期。美國2月耐用品訂單不跌反升，按月增長0.9%，預期收縮1%，特朗普宣布對所有進口汽車徵收25%關稅，加拿大表示會研究應對措施，不排除採取報復性行動，歐盟方面表示會尋求通過談判解決。美聯儲官員對降息保持謹慎態度，美匯升至104.30(20天線附近)後回落，歐元在1.0730附近反彈。
英國財政大臣發表春季預算案，大幅下調今年的經濟增長預測由2%降至只有1%，同時會削減福利開支以應對不斷上升的債務，但就增加國防開支，有分析指政策會激怒市民上街。周三(26日)公布的通脹數字回落，可能讓央行有減息空間以支撐經濟，英鎊在1.2880附近反彈，1.30前阻力大，可高位做空。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0760
|1.0730
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2950
|1.2850
|1.3000
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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