27/03/2025 15:09

《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊勿望失守一算，1.25中線吸納

《廣匯論勢》阿特蘭大聯儲行在2月28日預測美國第一季GDP將會收縮1.5%，改變了其在兩天前預測增長2.3%的觀點，主要是因為該行將GDP組成部分中的兩大類－－個人消費開支(PCE)及淨出口預期大幅下調，PCE由1月31日預期增長3%，修訂至增長1.3%，3月26日更預期僅增長0.4%；同期淨出口由預期減少26%，大幅修訂至減少248%，3月26日預期減少265%。顯然，這是基於特朗普的關稅政策可能打擊美國消費者。特朗普亦剛宣布，從4月2日起，向非美國製的進口汽車徵收25%關稅，此外，他也準備對進口鋁及藥品徵收關稅。



*美國假衰退有利減息*



市場對美國陷入經濟衰退的憂慮加劇，不過，正如我早前指出，即使如此，亦不過是人為製造的經濟衰退假象，並不表示美國經濟由盛轉衰。疫情期間，全球經濟無不出現假衰退情況，現在只不過輪到美國消費者拒絕消費而已，難道美股在過去幾年大幅上升，就不曾製造了財富效應？反倒是特朗普的保護政策製造了美國假衰退，就令聯儲局有進一步減息的藉口。聯儲局3月議息會後決定維持利率不變，並維持年內合共減息50基點的預測，而利率下跌當然有助紓緩美國債務壓力，而一向被視為洗腳唔抹腳的共和黨，現在卻變成慳家婆！



匯市方面，歐元兌美元在大約1.0950形成小雙頂後回落。從形態上觀察，歐元兌美元呈複式頭肩底，並已升抵量度目標，後市以1.0454為強力支持，在此之前，1.0675有望成為首個重要支持位。英鎊兌美元升破1.30後僅輕微回調，現時仍然守穩在1.29水平。要留意，目前英國指標利率為4.5厘，令英鎊成為主要貨幣之中利率最高者，英鎊兌美元短期或維持在1.2870至1.3000上落，惟一旦突破1.30，匯價料向1.40進發。



*英鎊已見8年周期底*



英鎊兌美元會否跌穿一算？我認為不太可能。自英國於2016年透過公投意外脫歐，其後遇到百年一遇的疫情，加上保守黨的內亂，英鎊仍然保持住最球最貴貨幣地位，故必須出現破壞力超越過去10年的事件，或許才有有可能令英鎊測試一算，但今年2月份英鎊兌美元的8年周期性觸底時間，預示英鎊8年後才會再觸底。1.30並非最佳買入價，如見1.25可買入，基本上升目標可定在1.40。《資深市場分析師 鄭廣復》



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