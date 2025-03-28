28/03/2025 17:36

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.63 151.21 150.36 歐元/美元 1.0778 1.0801 1.0776 英鎊/美元 1.2950 1.2969 1.2937 美元/瑞郎 0.8823 0.8829 0.8811 美元/港元 7.7781 7.7781 7.7755

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0760 1.0730 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2970 1.2850 1.3010 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數輕微上升至22.4萬，好於預期的22.5萬；美國第四季度實際GDP年化季率終值向上修正至2.4%，第四季度核心PCE物價指數年化季率終值及實際個人消費支出季率終值分別下修至2.6%和4%。此外，2月成屋簽約銷售指數按月升2%，好於預期。數據對匯市影響不大，美元先跌後回升，在104附近膠著。特朗普4月推出的大範圍關稅措施，惹來貿易對手的反擊。歐盟委員會發言人表示，正在準備作出及時、強有力且精確的回應；巴西亦表示不排除採反制。非美貨幣一度反彈，英鎊受制於1.30，歐元在1.0820回軟，短期仍然是區間波動為主。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。