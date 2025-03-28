28/03/2025 17:36
《美元走勢－羅明立》多國擬反制汽車關稅，非美貨幣一度反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.63
|151.21
|150.36
|歐元/美元
|1.0778
|1.0801
|1.0776
|英鎊/美元
|1.2950
|1.2969
|1.2937
|美元/瑞郎
|0.8823
|0.8829
|0.8811
|美元/港元
|7.7781
|7.7781
|7.7755
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數輕微上升至22.4萬，好於預期的22.5萬；美國第四季度實際GDP年化季率終值向上修正至2.4%，第四季度核心PCE物價指數年化季率終值及實際個人消費支出季率終值分別下修至2.6%和4%。此外，2月成屋簽約銷售指數按月升2%，好於預期。數據對匯市影響不大，美元先跌後回升，在104附近膠著。
特朗普4月推出的大範圍關稅措施，惹來貿易對手的反擊。歐盟委員會發言人表示，正在準備作出及時、強有力且精確的回應；巴西亦表示不排除採反制。非美貨幣一度反彈，英鎊受制於1.30，歐元在1.0820回軟，短期仍然是區間波動為主。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0760
|1.0730
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2970
|1.2850
|1.3010
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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