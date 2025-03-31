31/03/2025 16:12

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.10 149.64 148.71 歐元/美元 1.0831 1.0850 1.0821 英鎊/美元 1.2957 1.2973 1.2937 美元/瑞郎 0.8810 0.8810 0.8781 美元/港元 7.7793 7.7800 7.7782

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0830 1.0750 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2970 1.2850 1.3010 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國2月核心PCE物價指數按年升2.8%，高於預期，隨後公布的3月密西根大學消費者信心指數終值卻下修至57，是一年新低位，市場預期美聯儲今年將再降息兩次。美聯儲局委員戴利亦認同是合理預期。加拿大1月GDP按月升0.4%高於預期，而歐元區數據則令人失望，3月經濟景氣指數及工業景氣指數都出現下滑，而且較預期為差，不過，美匯指數跌向103.50，歐元回升近1.0850。美國4月關稅政策帶來額外風險，市場對美國衰退的憂慮反覆上升，匯市仍然缺乏方向，維持區間炒作較為合適。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。