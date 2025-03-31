31/03/2025 16:12
《美元走勢－羅明立》美國衰退憂慮反覆上升，匯市仍缺方向
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.10
|149.64
|148.71
|歐元/美元
|1.0831
|1.0850
|1.0821
|英鎊/美元
|1.2957
|1.2973
|1.2937
|美元/瑞郎
|0.8810
|0.8810
|0.8781
|美元/港元
|7.7793
|7.7800
|7.7782
《美元走勢》美國2月核心PCE物價指數按年升2.8%，高於預期，隨後公布的3月密西根大學消費者信心指數終值卻下修至57，是一年新低位，市場預期美聯儲今年將再降息兩次。美聯儲局委員戴利亦認同是合理預期。加拿大1月GDP按月升0.4%高於預期，而歐元區數據則令人失望，3月經濟景氣指數及工業景氣指數都出現下滑，而且較預期為差，不過，美匯指數跌向103.50，歐元回升近1.0850。美國4月關稅政策帶來額外風險，市場對美國衰退的憂慮反覆上升，匯市仍然缺乏方向，維持區間炒作較為合適。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0830
|1.0750
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2970
|1.2850
|1.3010
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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