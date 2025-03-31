31/03/2025 10:25

《匯海威言－毛偉廉》黃金會否被列入美國關稅清單，本周將揭曉

《匯海威言》本周三（2日），美國將實施並宣布多項關稅政策細節，由於涉及國家眾多，預計本周金股匯市場將有顯著波動。



自特朗普上任以來，其關稅政策有多次變化，令市場眼花繚亂。市場對此次關稅政策存有諸多疑問，因為本周將實施的關稅政策涉及範圍最大，預計對市場將有顯著影響。這次特朗普關稅政策，市場關注的3個重點如下：



1) 進口黃金是否會被徵收關稅？過去幾個月，市場一直懷疑特朗普會將黃金列入關稅清單。2023年美國全年進口黃金僅400噸，但去年12月至今年3月，在短時間內大舉進口了600噸黃金。市場擔憂此舉是為了在徵收關稅前大量囤貨。因此，進口黃金是否會被列入關稅清單，是市場的重要焦點之一。若黃金被列入關稅清單，金價將進一步上漲。



2) 特朗普計劃向歐盟國家徵收25%進口稅，但一直未公布實施日期，市場擔憂可能在本周三實施。若實施，歐盟料將採取反制措施，令貿易戰惡化，將導致美、歐股市下跌，資金可能流向亞洲，有利人民幣及日圓升值，或有助中、港、日股市上升。值得注意的是日圓，日本央行近期積極收緊貨幣政策，如果美、歐股市下跌，可能引發日圓拆倉，日圓將顯著升值。



3) 向全球徵收對等關稅方面，市場已消化了不少，市場關注是否有個別大型進口國獲得豁免。因此，對等關稅的規模是否縮減，是市場的關注點。若規模大幅縮減，美國通脹上升壓力減輕，預計美元匯價將回落。



特朗普處事態度飄忽不定，自他上任後朝令夕改的事例屢見不鮮，因此，預測此次關稅政策的結果，堪比預測天氣更困難。所以，此次關稅政策不排除再有延遲、取消、規模縮減或擴大的可能。奉勸投資者在關稅政策公布前，不應有大型部署。除了美國關稅外，周五（4日）晚8:30pm美國將公布3月就業報告，同晚11:25pm聯儲局主席鮑威爾將發表演說。



*本周黃金預測：



上周五（28日）現貨金收於3085美元，再創新高，全周上漲近62美元。相信是因本周關稅政策、中東及俄烏局勢帶來的不確定因素，支持了金價上升。如果本周美國關稅政策未將黃金列入進口稅清單，金價可能短期回調至2950美元。但若列入關稅清單，金價可能上試3200美元。預計金價回調不多，主要原因是紅海的美軍仍對也門胡塞武裝進行攻擊，市場擔憂美軍可能攻擊鄰近的中東大國伊朗，令中東危機升級。去年4月，美國支持的以色列用導彈襲擊伊朗駐敘利亞大使館後，金價在10個交易日內上漲了200美元。因此，美軍攻擊伊朗的風險仍然存在，這是近期支持黃金的主要因素之一。



長線而言，今年黃金仍然看漲，主因是美國外債及財赤負擔近年迅速上升，令美元吸引力下降。據路透社25日報道，評級機構穆迪(Moody's)表示，美國的AAA級評級愈來愈依賴美元和美國國債市場在全球金融中的獨特和核心作用。然而，飆升的債務和赤字正在削弱這些優勢，意味著美債評級愈來愈接近被下調的可能。這反映了美元信任度近年逐漸下降，解釋了為何多國央行近年增加黃金儲備，導致金價屢創新高。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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