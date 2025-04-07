07/04/2025 10:27

《真知灼見－溫灼培》長周末市場發展－－人民幣及金價

《真知灼見》美國總統特朗普於4月2日推出「對等關稅」政策後，不足48小時，中國中央政府隨即作出反制，宣布在4月10日起對所有美國進口商品徵收34%關稅。作為全球第二大經濟體，中央的行動具有重要意義，可鼓勵其他國家共同對美國採取反制措施。本周的重點將是觀察歐盟是否會跟進對美國進行反制。歐盟不僅是全球第三大經濟體，更是美國的重要貿易夥伴，如果歐盟也開始反制美國，將會激勵其他國家紛紛跟進。這樣一來，特朗普的關稅政策將很大機會面臨失敗，而在多國共同施壓之下，美國經濟將有機會遭遇嚴重損失，並可能導致美元匯率失去支撐。相反，如各國不作反抗，甘願為特朗普的關稅買單，那麼美元將有機會變強。因此，本周歐盟的舉動相當重要，值得密切關注，以評估美元的未來方向。



*聯儲局或待6月減息半厘*



儘管特朗普的關稅政策宣布後，美股連續兩日大跌，但這似乎不足以促使聯儲局迅速減息。聯儲局主席鮑威爾上周五（4日）在一場演講會中表示，特朗普的新關稅規模超出他的預期，所引發的通脹情況及其對美國經濟的影響，將比該局原先的估計更為嚴重，因此有必要花更多時間來觀察，才在貨幣政策上作出決策。這意味著聯儲局不會急於減息。



鮑威爾的言論隨即導致上周五美股進一步下跌，同時使得對美日利率變化敏感的日圓匯率一度回落。不過隨市場對美國衰退憂慮加深，雖然市場估計聯儲局仍需等待到6月才減息，但按照利率期貨價格變化顯示，屆時減息半厘的機率可達九成。而這一切又使日圓走強，今早於亞洲市場報145.60兌1美元。至於市場的不確定性也加速了資金流入美國國債市場以尋求避險，具指標性的10年期美國債息一度跌破3.9%，今早於亞洲市場報3.913%。



*金價調整非無因，但料屬短暫*



最後細說一下長周末期間黃金及人民幣的變化。首先看金價，金價自特朗普宣布「對等關稅」後便出現下跌，數天累積跌幅近150美元。出現這情況也是可以理解，因為現今購金者，主要為中央銀行，但當各國日後所能在貿易上賺取的美元少了，定當會削弱它們購金能力。而環球經濟差，也會削弱環球消費者對飾金的需求。但上述料只屬短暫性，中長線還看美國有否能力扭轉其債務，以挽回市場對美元的信任，這才是影響金價的重點所在。



*人民幣國際化進程有望加快*



再轉看人民幣匯價，特朗普宣布對中國加徵34%關稅後，根據《路透社》的數據，離岸人民幣上周四（3日）一度跌至7.3482兌1美元，創下近兩個月來的低位。然而，人民幣很快便作出反彈，今早於亞洲市場穩定在7.30附近。值得注意的是，面對美國向中國加徵34%如此巨大的稅率，相信中央是明白到無法僅通過讓人民幣小幅貶值來抵消美國關稅的衝擊，因此中央別無選擇，只能與美國對著幹，這也解釋了上周中央迅速公布反制措施的原因。



更重要的是，隨著美國對全球加徵關稅，可預見各國未來所能賺取的美元將減少，美元在全球的供應也將出現緊縮。在這種情況下，穩定的人民幣匯率反而可能會受到各國的青睞，成為主要交易貨幣，以取代市場供應不足的美元。未來，人民幣的國際化進程或有望加快。當人民幣匯價穩定時，亞洲貨幣以至澳紐貨幣可預期也會隨之穩定下來。當中值得留意澳元，據《路透社》數字顯示，今早於亞洲市場，澳元一度低見59.27美仙，這水平已是過去20年來，除2020年3月疫情以外的第二低水平。就讓我們密切觀察這一切發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。