07/04/2025 11:52

《匯海威言－毛偉廉》黃金未列入關稅清單，料金價作短期回調

《匯海威言》上周特朗普公布了全球關稅清單，黃金並未被列入其中，導致黃金價格在兩天內下跌了近153美元，預計本周將進一步調整。然而，金價近期顯著上升，不僅是因為未知會否被美國列入關稅清單，背後還有其他主要原因，這些原因也是長期看漲黃金的誘因。因此，預計未來金價回調只是短期現象。



特朗普簽署了新一輪全球關稅措施，結果加徵關稅的幅度超出預期，引發市場擔憂全球供應鏈可能因高關稅而被拖垮，導致全球股市下跌。以美股三大指數為例，道瓊斯指數上周全周下跌8%，標普500指數下跌9%，納斯達克指數下跌10%。



市場原本預期特朗普的全球關稅政策將推動美國通脹上升，可能導致聯儲局加息，從而令美元上升。然而上周五晚（4日）收市後，反映美元利率趨勢的CME FedWatch顯示，在全球關稅公布後，預計5月7日聯儲局減息0.25厘的機率顯著上升，由前周的18.5%上升至33.3%。這反映了市場漸漸預期聯儲局或會為了防止經濟衰退而提前減息。



因此在減息預期升溫下，美元指數顯著下跌，從上周三（2日）的104.31下跌至上周四（3日）的101.26。上周五聯儲局主席鮑威爾在超預期的全球關稅公布後，仍發表鷹派言論，表示關稅對美國經濟的影響是短暫的，暗示短期內不急於減息。這些言論支持了美元有少許反彈，美元指數於上周五收市報102.84。筆者認為由於市場對美國經濟增長下滑的疑慮增加，預計美元後市將繼續下滑，由於上周美元指數跌至超賣水平，不排除本周反彈，或上試103.25（3月19日最低位），下方100.16（去年9月27日最低位）為重要支持。



市場除了擔憂美國經濟下滑，也要面臨美元信心危機。



過去每當美國股市大跌，美元通常會因避險買盤而大幅上升。然而上周四和周五美股大跌，美元卻同時下跌，而且下跌幅度不小，這反映出美元的避險角色開始褪色，投資者對其信任度下降。美元信任度下降的主要原因，是其外債累計升至36萬億美元，且不斷上升，每年的利息支出也迅速增加。去年總利息支出為8820億美元，今年預測高達1.3萬億美元。



美國近期GDP增長疲弱，面對今年如此龐大的利息支出，市場不禁擔憂有債務違約風險。為了降低利息支出，聯儲局可能要在高通脹下持續減息來降低債務違約風險，因為債務違約對經濟的衝擊比通脹失控更為嚴重。另一個令美國財政部面臨巨大壓力的問題是，今年將到期的國債多達3萬億美元。近年來，日本、中國和英國等主要債權國不斷贖回和拋售美債，並減少重新購入，這給美國財政帶來了不少壓力。因此，筆者認為美元今年將進入熊市，預計多國央行將漸漸減少美元儲備，轉而增加黃金儲備。過去兩年，多國央行已經開始增持黃金，隨著美國外債不斷上升，這一趨勢將持續，預計今年金價將屢創新高。上周現貨金創下了新高3168美元一盎司，預計這並不是今年的頂部。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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